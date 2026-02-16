El fútbol catalán se prepara para vivir un nuevo capítulo de alta intensidad cuando Barcelona visite a Girona este lunes 16 de febrero en el Estadio Montilivi, en el marco de la jornada 24 de LaLiga 2025/2026 . Este enfrentamiento no solo representa un derbi regional, sino también un partido clave en la lucha por el título, con un Barcelona decidido a mantenerse en la cima de la tabla. La expectativa es máxima, ya que cada punto comienza a ser determinante en la recta decisiva del campeonato.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega en un gran momento tras consolidar una racha positiva que lo ha llevado al liderato de LaLiga, con una ventaja mínima sobre el Real Madrid. La reciente victoria por 3-0 frente a Mallorca reafirmó su solidez tanto en defensa como en ataque, demostrando que el conjunto blaugrana atraviesa una etapa de confianza y efectividad. Sin margen para errores, el Barcelona sabe que este compromiso es fundamental para sostener sus aspiraciones de conquistar el título.

Por su parte, Girona afronta este desafío con la motivación de cambiar su presente irregular y aprovechar la fortaleza de jugar en casa. Aunque atraviesa una racha de tres partidos sin conocer la victoria y viene de empatar 1-1 ante Sevilla, el equipo buscará sorprender y sumar un resultado positivo que le permita recuperar confianza. El antecedente más reciente entre ambos favorece al Barcelona, que se impuso 2-1 en octubre de 2025, pero Girona intentará escribir una historia distinta frente a su afición en este esperado duelo.

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Girona por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Barcelona vs. Girona por LaLiga a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el Barcelona vs. Girona por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Barcelona vs. Girona por LaLiga desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.