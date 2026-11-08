El líder visita el Riyadh Air Metropolitano, en un duelo de pronóstico reservado. Este domingo 8 de noviembre, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid vía Sky Sports México, desde las 14:00 hora CDMX . Los blaugranas comandan la tabla con 30 unidades, misma cantidad que Real Madrid (que ya jugó esta fecha), pero Atlético de Madrid en casa buscará el triunfo que les permita alcanzar los 31 puntos para pasar a liderar la tabla.

Consulta dónde puedes ver Atlético de Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO, este domingo 8 de noviembre, por la Jornada 12 de LaLiga de España, desde el Riyadh Air Metropolitano. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026?

Además de México, SKY Sports transmitirá el clásico entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga EA Sports 2026-27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Estos son los números de los canales de televisión indicados para cada país.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá .

. Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Anteriormente conocido como Blue To Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma de streaming de SKY que permite a los suscriptores acceder a los contenidos deportivos incluidos en su paquete contratado. A través del servicio, los usuarios pueden seguir el clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por Internet desde dispositivos compatibles.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga 2026

Día: Domingo, 8 de noviembre de 2026.

Domingo, 8 de noviembre de 2026. Partido: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27.

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Jornada 12 de LaLiga EA Sports 2026-27. Canal en México: SKY Sports HD.

SKY Sports HD. Streaming: SKY+.

SKY+. Hora: 14:00 (Ciudad de México).

14:00 (Ciudad de México). Estadio: Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España.