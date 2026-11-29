España acudirá a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 para celebrar las elecciones generales, convocadas tras la disolución anticipada del Congreso y el Senado, oficializada mediante el Real Decreto 806/2026. En esta jornada, los votantes elegirán a los 350 miembros del Congreso de los Diputados y a 209 senadores, quienes conformarán las nuevas Cortes Generales y ejercerán la función legislativa del Estado.

En el sistema de monarquía parlamentaria español, la ciudadanía no elige de forma directa al presidente del Gobierno, sino que vota a las candidaturas que aspiran a ocupar escaños en las cámaras legislativas. Una vez constituido el nuevo Congreso, el rey Felipe VI (Felipe de Borbón y Grecia) designará un candidato a la Presidencia del Gobierno tras reunirse con los representantes de las distintas fuerzas parlamentarias. Para ser investido, este deberá conseguir la mayoría absoluta en la primera votación o una mayoría simple en la segunda, que tendrá lugar 48 horas después.

La composición del Parlamento será determinante para la formación del nuevo Gobierno, especialmente si ninguna fuerza política consigue la mayoría suficiente para gobernar en solitario, lo que obligaría a negociar acuerdos y alianzas. Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato consiga la confianza del Congreso, se procederá a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevas elecciones generales.

Las cuatro agrupaciones con aspirantes principales a la presidencia del Gobierno son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Pedro Sánchez, el Partido Popular (PP) con Alberto Núñez Feijóo, el Frente Amplio con Ada Colau y Vox con Santiago Abascal.

La campaña electoral comenzó oficialmente el 13 de noviembre y concluirá el viernes 27, antes de la jornada de reflexión previa a la votación. Las cámaras resultantes se reunirán en sesión constitutiva el 23 de diciembre de 2026, momento en que comenzará formalmente la nueva legislatura. El 29N definirá así la composición del Parlamento y abrirá una negociación política cuyo desenlace determinará al próximo gobernante de España.

¿Quién ganó en las elecciones generales 29N en España?

Partido Candidato Resultado Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez Pérez-Castejón 30,63% Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo 29,89% Frente Amplio Ada Colau Ballano 3,34% Vox Santiago Abascal 13,65%

Resultados provisionales - Totalizado al 8,55%

De acuerdo con el sistema constitucional español, los ciudadanos no votan directamente por el jefe del Ejecutivo, sino que este es designado posteriormente por el Congreso de los Diputados mediante una sesión de investidura. La fecha fijada para constituir el nuevo Congreso de los Diputados es el 23 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas.

Para ser investido Presidente del Gobierno, un candidato necesita obtener mayoría absoluta en la primera votación o mayoría simple (más votos a favor que en contra) en la segunda. Si tras dos meses desde la primera votación de investidura ningún aspirante logra el respaldo del Congreso, las Cortes se disuelven y se convocan nuevas elecciones, tal como ocurrió en 2019 que hubo sufragio en abril y, como no hubo acuerdo partidario, los ciudadanos volvieron a acudir a las urnas en noviembre de ese año.