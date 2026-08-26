Real Madrid y Real Sociedad se verán las caras este miércoles 26 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu por la reprogramada jornada inaugural de LaLiga EA Sports 2026/27 . El partido se jugará desde las 16:00 horas en Argentina y Uruguay, 15:00 en Chile, y 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador. El público mexicano podrá seguir el partido Real Madrid vs. Real Sociedad por la señal oficial de SKY Sports por televisión y streaming online desde cualquier plataforma digital.

Después de su estreno triunfal 2-1 ante RCD Espanyol, los merengues dirigidos por José Mourinho recibirán en casa al Txuri-Urdinak en la primera jornada del campeonato español con el objetivo de seguir sumando de a tres puntos y evitar que su archirrival FC Barcelona haga lo propio y les saque ventaja en su pelea por el título. El cuadro visitante, en tanto, viene de perder por la mínima diferencia contra Real Betis en la fecha anterior.

El Real Madrid vuelve al Santiago Bernabéu para disputar su primer partido como local en LaLiga 2026/27 ante Real Sociedad por la J1 de LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por la Fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga EA Sports 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)

Real Madrid vs. Real Sociedad: datos del partido de LaLiga

Partido : Real Madrid vs. Real Sociedad por la Fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/27

: Real Madrid vs. Real Sociedad por la Fecha 1 de LaLiga EA Sports 2026/27 Fecha : Miércoles, 26 de agosto de 2026

: Miércoles, 26 de agosto de 2026 Hora : 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT

: 21:00 (horario peninsular español) / 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) / 12:00 p.m PT Lugar : Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en el paseo de la Castellana de Madrid, España, concretamente en el distrito de Chamartín.

: Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en el paseo de la Castellana de Madrid, España, concretamente en el distrito de Chamartín. TV / Streaming en México: Sky Sports, Sky+ e izzi