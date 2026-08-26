Este miércoles 26 de agosto, el Santiago Bernabéu será escenario de un emocionante partido. Estoy hablando del Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga EA Sports 2026. Si no te quieres perder el encuentro, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga EA Sports 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. Real Sociedad en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga EA Sports 2026 este miércoles 26 de agosto, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Real Sociedad?

Este miércoles 26 de agosto se podrá ver el Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga EA Sports 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, fuboTV

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Guatemala: ViX, Sky Sports Norte

Honduras: ViX, Sky Sports Norte

Panamá: ViX, Sky Sports Norte