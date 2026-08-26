El Real Madrid afrontará su primer partido como local en la temporada cuando reciba a la Real Sociedad por la primera jornada de LaLiga EA Sports. Este emocionante compromiso se realizará en el Estadio Santiago Bernabéu y empezará a las 2:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p. m. en Chile, Bolivia y Venezuela; y 4:00 p. m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El conjunto dirigido por José Mourinho llega a este compromiso después de un estreno que dejó algunas interrogantes, pese a haber conseguido los tres puntos. El equipo todavía muestra aspectos por corregir para alcanzar el funcionamiento que pretende su entrenador, especialmente en la última línea.

La defensa fue uno de los sectores que más sufrió durante el debut frente al Espanyol. La sociedad formada por Ibrahima Konaté y Dean Huijsen tuvo dificultades para controlar las ofensivas del rival, situación que podría provocar cambios en el once inicial. Ante este escenario, Marc Cucurella aparece como una de las alternativas con mayores posibilidades de comenzar el encuentro.

Otro de los focos de atención estará puesto en Vinícius Júnior, quien no logró mostrar su mejor versión en el primer partido. Pese a las críticas recibidas por parte de algunos aficionados, Mourinho mantiene su confianza en el atacante brasileño y lo considera una pieza fundamental dentro del proyecto futbolístico que busca implementar en el conjunto madridista.

MADRID, ESPAÑA, (26,08,2026). DIRECTV Sports te llevará EN VIVO y ONLINE el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad por la primera fecha de LaLiga del Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España. FOTO: X del Real Madrid.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga?

Los suscriptores de DIRECTV Sports en Sudamérica podrán seguir todas las incidencias del partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad por la primera fecha de LaLiga.

La cobertura incluirá programas previos, análisis tácticos, estadísticas en tiempo real y la transmisión completa del compromiso desde el Spotify Camp Nou.

Canales de DSports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

Países donde transmite DIRECTV Sports

Argentina

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Uruguay

Venezuela

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Real Madrid vs. Real Sociedad?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Real Madrid vs. Real Sociedad desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite las señales de DSports en vivo y ofrece acceso a la cobertura completa del duelo.

Para utilizar el servicio solo necesitas contar con una suscripción activa e iniciar sesión desde cualquiera de los dispositivos compatibles.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿En qué países está disponible DGO?

La plataforma DGO se encuentra disponible en los principales mercados donde opera DIRECTV en Sudamérica.

País TV Streaming Argentina DSports DGO Chile DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Perú DSports DGO Uruguay DSports DGO Venezuela DSports DGO

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Real Sociedad por LaLiga

Detalle Información Partido Real Madrid vs. Real Sociedad Competición LaLiga EA Sports 2026-27 Fecha Miércoles 26 de agosto de 2026 Hora Paraguay 16:00 Hora Perú y Ecuador 14:00 Hora Colombia 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina y Uruguay 16:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DIRECTV GO (DGO) Estadio Santiago Bernabéu Ciudad Madrid, España