El Barcelona afronta este martes 2 de diciembre (14:00 horas del Tiempo de Centro; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) un partido clave para su futuro inmediato en LaLiga. El equipo de Hansi Flick recibirá al Atlético de Madrid con su poderoso tridente ofensivo —Yamal, Raphinha y Lewandowski— nuevamente disponible. Con 34 puntos, los azulgrana lideran la tabla por la mínima, seguidos del Real Madrid con 33 y del Atlético con 31.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

El Barcelona llega con la mezcla habitual de dudas y esperanza. Las lesiones y los altibajos han puesto a prueba la solidez del proyecto de Hansi Flick, pero el equipo ha sabido responder, especialmente en casa, donde ha convertido el nuevo Spotify Camp Nou en un fortín. Siete victorias en siete partidos, 23 goles a favor y solo 4 en contra son testimonio de una fortaleza que se sostiene en el talento de Pedri y la inspiración de Raphinha. Cada regreso del canario es un soplo de equilibrio para el juego azulgrana, mientras que el brasileño representa la chispa que enciende los duelos grandes.

El enfrentamiento entre ambos promete espectáculo, como ya se vio en las semifinales de la Copa del Rey del pasado curso, cuando el Barça se impuso por un global de 5-4. El choque llega cargado de alicientes, sobre todo por la oportunidad de medir el verdadero estado de forma de dos aspirantes al título.

Los catalanes vienen de un trabajado triunfo ante el Alavés (3-1). Aunque ganaron, sufrieron para remontar y dejaron claro que su principal debilidad sigue siendo la defensa. Flick, visiblemente decepcionado, explicó que el exceso de pérdidas de balón y las expulsiones finales empañaron la actuación.

Pese a recuperar a sus tres atacantes estrella, el técnico alemán sigue pendiente de la situación de Araújo, ausente por motivos personales. El equipo todavía busca reencontrarse con la intensidad del curso anterior, aquella que lo llevó a dominar de principio a fin. Los próximos partidos serán clave para consolidar automatismos y confianza.

Mientras tanto, el Atlético llega en plena racha. Siete victorias seguidas, fortaleza táctica y un balance impecable que lo convierten en el rival más incómodo del momento. Simeone se mostró prudente en la previa, destacando el poder ofensivo del Barça pero confiando en “llevar el partido a donde podemos hacer daño”. Todo está preparado para un enfrentamiento que puede reconfigurar la cima del campeonato.

¿Cómo ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports?

Además de México, Sky Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Atlético Madrid en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Dónde seguir SKY Plus EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025

Día: Martes 02 de diciembre de 2025

Partido: FC Barcelona vs. Atlético Madrid, por la fecha 15 de la Liga EA Sports 2025-26

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)