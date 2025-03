Brasil busca redimirse ante sus críticos y romper una racha de seis años sin victorias contra Argentina, en un duelo crucial este martes 25 de marzo a las 21:00 hrs hora de Buenos Aires / Brasilia por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El técnico Dorival Jr. confía en que su equipo, tras la victoria 2-1 sobre Colombia, demostrará su fortaleza en el Estadio Monumental de Núñez. La última victoria brasileña en suelo argentino se remonta a 2009, y desde 2019, han sufrido tres derrotas ante su clásico rival.

Dorival Jr., quien asumió el cargo a principios de 2024, ha enfrentado escepticismo tras un inicio irregular, con siete victorias en quince partidos. La victoria ante Colombia impulsó a Brasil al tercer lugar en la tabla de clasificación, un punto detrás de Ecuador y siete de Argentina. El objetivo es consolidar su posición y asegurar un lugar en el Mundial 2026, donde los seis primeros clasifican directamente. El clásico sudamericano contará con la transmisión de Sky Sports para todo el territorio mexicano y aquí te decimos cómo verlo tanto por televisión como streaming online .

Argentina vs Brasil se miden este martes 25 de marzo por la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Argentina vs. Brasil?

Además de México, Sky Sports también ofrecerá la cobertura del partido Argentina vs. Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en los países de Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Aquí te compartimos los links de los sitios webs donde podrás contratar el servicio, según la moneda disponible en tu región.

Recuerda seguir los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo ver SKY+ México en vivo, Argentina vs. Brasil?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la Eredivisie y las Eliminatorias CONMEBOL, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

¿Puedo ver Sky Sports Plus en la aplicación Sky Sports?

Para ver Sky Sports Plus en la app Sky Sports, solo tienes que dirigerte a la sección «Ver» de la aplicación para acceder a todas las retransmisiones en directo de Sky Sports+ a través de los centros de eventos. La nueva personalización significa que los usuarios pueden acceder a los partidos de su equipo favorito aún más rápido siguiendo a su club y competición descargando la aplicación Sky Sports disponible para:

Argentina recibe a Brasil este martes 25 de marzo en el Estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 | Crédito: GEC