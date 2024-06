España e Italia lograron la victoria en su debut en la Eurocopa 2024. Ibéricos y transalpinos chocarán este jueves 20 de junio desde las 21:00 horas de Madrid, 20:00 horas de Reino Unido; 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12 a.m. PT de USA , en el Veltins-Arena de la ciudad de Gelsenkirchen, válido por la fecha 2 del grupo B de la Eurocopa 2024. Si te encuentras en México, te enseño cómo ver EN DIRECTO la transmisión oficial a través de Sky Sports EN VIVO, para que no pierdas ni un segundo de este electrizante duelo.

Dos campeones del mundo, dos campeones de Europa. Dos pesos pesados en la historia del fútbol mundial estarán cara a cara en lo que puede ser, fácilmente, una final adelantada. España, la última selección que logró un bicampeonato intentará sellar su clasificación a octavos de final ante Italia, el vigente monarca de la Eurocopa. Luis de la Fuente y Luciano Spalletti tendrán un duelo aparte en el pizarrón táctico, lo que garantiza un partido de pronóstico reservado.

Rodri es el mejor cotizado de España con 120 millones de euros (Foto: AFP).

¿Dónde ver SKY Sports HD En Vivo, España vs Italia por la Eurocopa 2024?

Estos son los canales que necesitas marcar en SKY Sports para ver el duelo entre España vs Italia por el grupo B de la Eurocopa 2024.

Canales 534 SD y 1534 HD de Sky Sports 1 HD

Canales 535 SD y 1536 HD de Sky Sports 2 HD

Canales 536 SD y 1536 HD de Sky Sports 3 HD

¿Cuánto cuesta Sky Sports HD en México? Precio de paquetes

Sky Silver

Cuesta $396 pesos mexicano al mes

1 equipo

97 canales (77 en HD y 20 en SD)

Transmisión completa de los partidos de la Eurocopa 2024

Sky Gold

Cuesta $419 pesos mexicano al mes

1 equipo

119 canales de video (94 en HD y 25 en SD)

Transmisión completa de los partidos de la Eurocopa 2024

Sky Platinum

Cuesta $559 pesos mexicano al mes

1 equipo

139 canales de video (113 en HD y 26 en SD)

Transmisión completa de los partidos de la Eurocopa 2024

¿Qué es SKY Sports?

Sky Sports en una cadena internacional de suscripción satelital que ofrece una amplia cobertura de televisión por cable que se encuentra disponible en México, República Dominicana, Panamá y resto de países de Centroamérica. Aquí podrás ver todos los partidos de la Eurocopa 2024.