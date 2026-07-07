James Rodríguez y Granit Xhaka protagonizarán este martes 7 de julio uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Colombia y Suiza medirán fuerzas en el BC Place de Vancouver, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final del torneo que reúne a 48 selecciones y 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección colombiana llega a esta instancia después de superar a Ghana y consolidar una campaña marcada por la solidez defensiva, el liderazgo de James y el desequilibrio de Luis Díaz. Del otro lado aparece una Suiza que terminó primera de su grupo y que ha demostrado una notable disciplina táctica alrededor de futbolistas como Manuel Akanji, Breel Embolo y Xhaka. El partido comenzará a las 15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET y 1:00 p.m. PT en Estados Unidos).

¿Quieres seguir el encuentro desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará a cargo de GOL Caracol TV. Además, el compromiso podrá verse vía streaming mediante Caracol Play, plataforma que ofrecerá cobertura completa de este atractivo duelo de octavos de final del Mundial 2026.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 estará disponible a través de GOL Caracol TV. A continuación, consulta algunos de los principales canales habilitados por los operadores de televisión en Colombia.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

de TDT Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

de DIRECTV Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

de Claro TV Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

de Movistar TV Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

de Tigo Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

de HD Multiplay Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

de Colcable Canales 277 SD – 252 HD de ETB

de ETB Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Suiza por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los aficionados también podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la cobertura especial de Caracol Radio, que contará con narración en directo, análisis y reportes desde Vancouver.

Frecuencias de Caracol Radio en Colombia

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. Suiza?

Además de la transmisión del partido, GOL Caracol suele ofrecer programación especial con análisis táctico, entrevistas, reportes desde los estadios, reacciones de los protagonistas y seguimiento completo a los octavos de final del Mundial 2026.

La señal también dedica espacios especiales para revisar el rendimiento de la selección colombiana, las actuaciones de las selecciones favoritas al título y las posibles llaves de cuartos de final.

Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. Suiza EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios podrán seguir el partido entre Colombia y Suiza mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión.

El servicio está disponible para:

Teléfonos móviles Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Smart TV compatibles

Solo es necesario contar con acceso a internet y verificar previamente la disponibilidad del servicio según tu ubicación.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran acceder a la programación de GOL Caracol pueden utilizar una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.

Para ver Colombia vs. Suiza desde el extranjero

Contrata una VPN segura y confiable. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa a Caracol TV o Caracol Play. Accede a la transmisión del partido.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Suiza por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 dentro del país.

Resumen para ver Colombia vs. Suiza por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica Instalar VPN y conectarse a un servidor colombiano Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la transmisión desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad antes del partido

Cabe mencionar que otras plataformas oficiales del Mundial FIFA 2026 incluyen Telemundo Deportes, Peacock, FOX One, FOX Sports y fuboTV para los aficionados que siguen el torneo desde Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Horario: 15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT)

15:00 horas de Bogotá (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) Partido: Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026

Colombia vs. Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026 Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 TV: GOL Caracol TV

GOL Caracol TV Streaming: Caracol Play

Caracol Play Estadio: BC Place

BC Place Ciudad: Vancouver, Canadá

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio de 2026 por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Colombia contra Suiza en Colombia?

El partido comenzará a las 15:00 horas de Colombia.

¿Dónde se disputa el encuentro?

El compromiso se jugará en el BC Place de Vancouver, Canadá.

¿Dónde ver Colombia vs. Suiza EN VIVO por TV y streaming?

En Colombia será transmitido por GOL Caracol TV y Caracol Play.

¿Quiénes son las principales figuras del partido?

James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias y Davinson Sánchez destacan en Colombia, mientras que Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo lideran a Suiza.

¿Qué está en juego en este partido?

El ganador avanzará a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)

Análisis de Noé Yactayo

“Colombia ha construido una de las campañas más sólidas de su historia reciente en los Mundiales. La selección de Néstor Lorenzo ha encontrado una identidad clara basada en el orden colectivo, la presión inteligente y la capacidad de aprovechar el talento diferencial de jugadores como James Rodríguez y Luis Díaz. La victoria sobre Ghana confirmó que este equipo sabe competir cuando los márgenes son mínimos.

Suiza, sin embargo, representa un desafío completamente distinto. Es una selección acostumbrada a sobrevivir en eliminatorias cerradas, con futbolistas experimentados y una estructura táctica difícil de desordenar. Si Colombia logra imponer el ritmo del partido y convertir la posesión en ocasiones claras de gol, tendrá argumentos para avanzar. Pero en partidos de esta naturaleza, donde cada detalle pesa más que nunca, la eficacia suele ser tan importante como el juego mismo”.