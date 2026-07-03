Colombia dejó buenas sensaciones durante la fase de grupos, pero los Mundiales suelen comenzar de verdad cuando llegan los partidos de eliminación directa. Luego de terminar como líder de su zona por delante de Portugal y destacarse por su solidez defensiva, la Tricolor buscará dar un nuevo paso este viernes 3 de julio de 2026, cuando se enfrente a Ghana desde las 20:30 horas de Bogotá (9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT) en el Kansas City Stadium. El duelo, válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, pondrá a prueba la madurez competitiva del equipo de Néstor Lorenzo en una instancia donde cualquier error puede marcar el final del camino.

Con Luis Díaz como principal argumento ofensivo, James Rodríguez como conductor futbolístico y Daniel Muñoz convertido en una de las revelaciones del torneo, Colombia buscará mantener el nivel que la llevó a cerrar invicta la fase de grupos. Del otro lado estará una Ghana competitiva y física que consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros y que intentará frenar el impulso colombiano.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible mediante GOL Caracol TV, además de las plataformas digitales Caracol Play y Ditu, que ofrecerán cobertura completa de este compromiso mundialista.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV, que emitirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde Kansas City.

Los aficionados también podrán seguir la señal a través de los principales operadores de televisión del país.

Canales de GOL Caracol TV en Colombia

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido Colombia vs. Ghana EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Ghana por la Copa Mundial FIFA 2026?

Además de la cobertura televisiva, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la señal de Caracol Radio, que contará con narración, comentarios y programas especiales antes y después del partido.

Frecuencias de Caracol Radio en Colombia

Bogotá : 100.9 FM y 810 AM

: 100.9 FM y 810 AM Medellín : 90.3 FM y 750 AM

: 90.3 FM y 750 AM Barranquilla : 97.6 FM y 1100 AM

: 97.6 FM y 1100 AM Cali : 90.5 FM y 820 AM

: 90.5 FM y 820 AM Bucaramanga : 99.2 FM y 880 AM

: 99.2 FM y 880 AM Cartagena : 1170 AM

: 1170 AM Pereira : 950 AM

: 950 AM Manizales : 1180 AM

: 1180 AM Cúcuta : 1090 AM

: 1090 AM Pasto: 1280 AM

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. Ghana?

Antes y después del partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026, GOL Caracol suele ofrecer previas, análisis, entrevistas y programas especiales relacionados con la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. Ghana EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026 mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Dispositivos compatibles con Caracol Play

Smart TV

Computadoras Windows y Mac

Tablets

Teléfonos Android

iPhone

Navegadores web compatibles

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre La Tricolor y Ghana mediante GOL Caracol TV pueden acceder a la señal utilizando una VPN con servidores ubicados en territorio colombiano.

Esta alternativa permite acceder a contenidos que pueden estar sujetos a restricciones geográficas dependiendo del país desde donde se realice la conexión.

Pasos para ver GOL Caracol TV desde el extranjero

Contrata una VPN confiable con servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor colombiano. Ingresa al sitio web de Caracol TV o Caracol Play. Accede a la transmisión en vivo del encuentro.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Ghana por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar limitados a usuarios ubicados dentro de Colombia debido a los acuerdos internacionales de derechos de transmisión.

Una VPN permite conectarse mediante una dirección IP colombiana y acceder a la programación disponible para el territorio nacional.

Resumen para ver Colombia vs. Ghana por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria dependiendo de la ubicación Configuración básica Instalar VPN, conectarse a Colombia y acceder a Caracol TV Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la cobertura colombiana del Mundial 2026 Recomendación Verificar disponibilidad y restricciones antes del partido

Cabe recordar que Telemundo, Peacock, FOX Network, FOX One y fuboTV son las plataformas oficiales que transmiten el Mundial 2026 para el público de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Colombia vs. Ghana Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Dieciseisavos de final Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Hora Colombia 8:30 p.m. Hora Estados Unidos 9:30 p.m. ET / 6:30 p.m. PT Hora México 7:30 p.m. CT TV GOL Caracol TV Streaming Caracol Play y Ditu Estadio Kansas City Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026

¿Cuándo juegan Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Colombia y Ghana se enfrentan el viernes 3 de julio de 2026 por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega Colombia contra Ghana?

El partido comenzará a las 8:30 p.m. en Colombia, 9:30 p.m. ET en Estados Unidos y 7:30 p.m. en el centro de México.

¿Dónde se juega el partido entre Colombia y Ghana?

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, una de las sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos.

¿Dónde ver Colombia vs. Ghana EN VIVO por TV y streaming?

En Colombia, el partido será transmitido por GOL Caracol TV, Caracol Play, Ditu, Canal RCN, RCN Televisión y DGO.

¿Quiénes son las principales figuras de Colombia?

Los focos estarán puestos sobre Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Jhon Arias y Camilo Vargas.

¿Quiénes son los jugadores más destacados de Ghana?

Thomas Partey, Jordan Ayew, Antoine Semenyo y Kamaldeen Sulemana encabezan el plantel africano.

¿Qué necesita Colombia para avanzar?

La Tricolor necesita ganar para clasificar a los octavos de final. En caso de empate, la serie se definirá en tiempo extra o penales.

¿Quién espera al ganador de Colombia vs. Ghana?

El vencedor avanzará a los octavos de final para enfrentarse al ganador de la serie entre Suiza y Argelia.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Colombia en el Mundial 2026?

Colombia terminó líder del Grupo K con victorias ante Uzbekistán y República Democrática del Congo, además de un empate frente a Portugal.

¿Cuántas veces ha jugado Colombia una Copa del Mundo?

La selección colombiana disputa su séptima participación en una Copa Mundial FIFA y busca superar la histórica actuación de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

Colombia y Ghana se enfrentan esteviernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Caracol Play, Canal RCN, Deportes RCN. Win Sports, Ditu, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, FOX Sports, Universo y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)