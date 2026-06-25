La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa decisiva y uno de los partidos más atractivos de la jornada será el que protagonizarán Ecuador y Alemania por la tercera fecha del Grupo E. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados colombianos, quienes buscan seguir todas las incidencias del compromiso a través de Canal RCN, una de las señales autorizadas para la cobertura del torneo en Colombia.

Si estás buscando cómo ver Canal RCN EN VIVO por televisión, celular, computadora o Smart TV para seguir el Ecuador vs. Alemania, aquí encontrarás toda la información sobre las opciones disponibles dentro y fuera de Colombia, además de los horarios oficiales del encuentro en distintos países.

¿Cómo ver Canal RCN online por TV o por Internet?

Los aficionados en Colombia tienen diversas alternativas para acceder a la señal de Canal RCN y seguir la cobertura del Mundial 2026:

Señal abierta de televisión

Canal RCN está disponible de forma gratuita en la televisión abierta colombiana mediante la señal TDT (Televisión Digital Terrestre) y operadores tradicionales de TV.

Sitio web oficial de Canal RCN

Los usuarios pueden ingresar al portal oficial de Canal RCN para acceder a contenidos en vivo y programación especial desde computadoras y dispositivos móviles.

Aplicación oficial de Canal RCN

La app oficial de Canal RCN permite disfrutar de transmisiones en vivo, programas, noticias y contenidos exclusivos desde teléfonos, tablets y Smart TV compatibles. Está disponible para Android y iOS.

Smart TV y dispositivos de streaming

La aplicación de Canal RCN también puede utilizarse en televisores inteligentes y dispositivos compatibles para seguir la programación desde casa con conexión a Internet.

¿Se puede ver Canal RCN desde el extranjero?

Sí, aunque la disponibilidad de la señal en vivo puede variar dependiendo del país y de los derechos de transmisión vigentes. Los colombianos que se encuentren en el exterior pueden intentar acceder a los contenidos mediante el sitio web oficial y la aplicación móvil de Canal RCN, aunque algunos eventos deportivos podrían tener restricciones geográficas.

Como alternativa, los aficionados deberán consultar las cadenas oficiales que poseen los derechos de transmisión del Mundial 2026 en cada territorio. En Estados Unidos, por ejemplo, varios partidos del torneo son emitidos por FOX Sports y Telemundo.

Horarios de Ecuador vs. Alemania por país

Ecuador y Alemania se enfrentarán este jueves 25 de junio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), en un duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026.

País Hora México 14:00 Costa Rica 14:00 Guatemala 14:00 Honduras 14:00 El Salvador 14:00 Nicaragua 14:00 Ecuador 15:00 Colombia 15:00 Perú 15:00 Panamá 15:00 Estados Unidos (ET) 16:00 Venezuela 16:00 Bolivia 16:00 Chile 16:00 Paraguay 16:00 Argentina 17:00 Uruguay 17:00 Brasil 17:00 España 22:00

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)