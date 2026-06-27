Colombia y Portugal protagonizan este sábado 27 de junio uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Con Luis Díaz liderando el ataque cafetero y Cristiano Ronaldo comandando a la selección lusa, ambas potencias se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, desde las 18:30 horas de Bogotá (7:30 p.m. ET y 4:30 p.m. PT en Estados Unidos) , en un partido que podría definir el primer lugar del Grupo K y marcar el rumbo de ambos equipos hacia la fase eliminatoria.

La Tricolor deposita buena parte de sus expectativas en el talento de Luis Díaz, uno de los futbolistas más determinantes del plantel, y en la experiencia de James Rodríguez, capitán y referente de una generación que sueña con devolver a Colombia al protagonismo en la máxima cita del fútbol mundial.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para Colombia estará disponible EN VIVO y GRATIS mediante Canal RCN y RCN Deportes, tanto por señal abierta como a través de los principales operadores de televisión del país. A continuación, te mostramos todas las opciones disponibles para seguir el esperado enfrentamiento entre colombianos y portugueses.

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

Canal RCN ofrecerá la transmisión del partido entre Colombia y Portugal para todo el público colombiano, incluyendo la previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro.

Además de la señal abierta nacional, los usuarios podrán acceder al canal mediante los principales servicios de televisión por suscripción.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga

Canal 4 de Bogotá

Canal 5 de Cali

Canal 9 de Barranquilla

Canal 9 de Medellín

Canal 31 de Cartagena

Canal 478 (Global)

Tigo Star

Canal 4 de Bogotá (Análogo)

Canal 4 de Bogotá (Digital)

Canal 4 de Villavicencio

Canal 9 de Cali

Canal 12 de Bucaramanga

Canal 30 de Manizales

Canal 31 de Cartagena

¿Cómo ver Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados colombianos también podrán seguir la programación de Canal RCN y RCN Deportes a través de internet.

Para acceder a la transmisión solo debes ingresar al portal oficial de RCN Televisión desde cualquier dispositivo compatible:

Teléfono móvil Android o iPhone

Tablet

Computadora o laptop

Smart TV con navegador compatible

La plataforma permite seguir la señal en vivo y acceder a contenido adicional relacionado con la participación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Canal RCN desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y deseas acceder a la señal online de Canal RCN, necesitarás utilizar una VPN confiable con servidores ubicados en territorio colombiano.

Paso a paso

Contrata una VPN segura y reconocida. Instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia. Ingresa al sitio web oficial de Canal RCN. Accede a la transmisión en vivo del partido.

Esta opción permite visualizar la programación disponible para usuarios dentro del territorio colombiano, siempre sujeta a los derechos de transmisión correspondientes.

Colombia vs. Portugal: horario, TV y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Colombia vs. Portugal Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo K Fecha Sábado 27 de junio de 2026 Hora Colombia 6:30 p.m. Hora Estados Unidos 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT Hora México 5:30 p.m. Hora España 01:30 a.m. del domingo 28 de junio Canal Canal RCN Streaming RCN Televisión EN VIVO / RCN Deportes Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Gardens, Florida Instancia Jornada 3 del Grupo K

Colombia y Portugal se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo K desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)