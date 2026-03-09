Este lunes 9 de marzo hay un gran juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Estoy hablando del Rep. Dominicana vs. Israel, que se disputará en el LoanDepot Park de Miami. Si no quieres perderte el partido, revisa esta nota. Aquí descubrirás a qué hora empezará y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, de acuerdo al país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Rep. Dominicana vs. Israel en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Rep. Dominicana vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 este lunes 9 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:00 pm
- Estados Unidos (CT): 11:00 am
- Estados Unidos (MT): 10:00 am
- Estados Unidos (PT): 9:00 am
- México (CDMX): 11:00 am
- España: 6:00 pm
- Puerto Rico: 1:00 pm
- República Dominicana: 1:00 pm
- Panamá: 12:00 pm
- Costa Rica: 11:00 am
- El Salvador: 11:00 am
- Guatemala: 11:00 am
- Honduras: 11:00 am
- Nicaragua: 11:00 am
- Argentina: 2:00 pm
- Brasil (Brasilia): 2:00 pm
- Uruguay: 2:00 pm
- Chile (Santiago): 2:00 pm
- Paraguay: 2:00 pm
- Bolivia: 1:00 pm
- Venezuela: 1:00 pm
- Ecuador: 12:00 pm
- Perú: 12:00 pm
- Colombia: 12:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Rep. Dominicana vs. Israel?
Este lunes 9 de marzo se podrá ver el Rep. Dominicana vs. Israel por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FS1 (FOX Sports 1), FOX Sports App y Fubo
- República Dominicana: VTV Canal 32, Teleantillas Canal 10 y Coral Canal 39
- Nicaragua: Viva Nicaragua (Canal 13)
- Resto de Latinoamérica y el Caribe: ESPN y Disney+