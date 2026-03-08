Este sábado 7 de marzo, el T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario de una de las peleas más esperadas en este inicio de año. Max Holloway defenderá su cinturón de BMF ante Charles Oliveira, en el segundo enfrentamiento entre ambos, por el combate estelar del UFC 326. A continuación, revisa cuál es el resultado final de este combate y quién ganó la pelea más importante de la noche.
¿Quién ganó la pelea del UFC 326: Holloway vs. Oliviera?
Aquí te dejaré con el resultado final de la pelea de Max Holloway (c) vs. Charles Oliviera, en lo que será la defensa por el título del cinturón BMF en este UFC 326. Cabe señalar que es la revancha para Oliviera, quien cayó en el primer combate entre ambos. Esta pelea promete y aquí te dejo con el resultado.
|Pelea del UFC 326
|Resultado final
|Holloway vs. Oliveira
Cartelera estelar del UFC 326
- Max Holloway vs. Charles Oliveira – pelea estelar, título BMF del peso ligero.
- Renato Moicano vs. Brian Ortega.
- Caio Borralho vs. Reinier de Ridder.
- Gregory Rodríguez vs. Brunno Ferreira.
- Rob Font vs. Raul Rosas Jr.
Récord de Charles Oliveira en la UFC
- Récord profesional: 35 victorias – 11 derrotas – 0 empates (1 sin resultado)
- Victorias totales: 35
- Derrotas: 11
- Empates: 0
- Victorias por nocaut (KO/TKO): 10
- Victorias por sumisión: 21
- Victorias por decisión: 4
Récord de Max Holloway en la UFC
- Récord profesional: 26 victorias – 8 derrotas – 0 empates
- Victorias totales: 26
- Derrotas: 8
- Empates: 0
- Victorias por nocaut (KO/TKO): 12
- Victorias por sumisión: 2
- Victorias por decisión: 12