La emoción y la adrenalina se apoderaron del Delta Center de Salt Lake City, donde los fanáticos disfrutaron de una jornada de combates en UFC 332. Natalia Silva y Wang Cong fueron las encargadas de cerrar el evento con una esperada pelea por el título de peso mosca, cinturón que quedó vacante tras confirmarse la lesión de Valentina Shevchenko. Ambas peleadoras dejaron todo dentro del octágono con el objetivo de consagrarse campeona y hacer historia en una jornada que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

¿Quién ganó la pelea del UFC 332: Natalia Silva vs. Wang Cong?

La pelea entre Natalia Silva y Wang Cong es la estelar de UFC 332. Se calcula que el combate por el título vacante peso mosca se estaría realizando a las 9:00 p.m. (en México) y 10:00 p.m. (en Perú, Colombia y Ecuador), pero todo dependerá de cómo se desarrolle la cartelera.

Pelea Resultado Natalia Silva vs. Wang Cong -- Deiveson Figueiredo vs. Payton Talbott -- King Green vs. Esteban Ribovics -- Roberto Soldić vs. Khaos Williams -- Ateba Gautier vs. Roman Kopylov -- Imanol Rodríguez vs. Alden Coria -- Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev -- Anthony Wint vs. Lucas Armand -- Johnny Walker vs. Mick Parkin -- Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead -- Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernández -- Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev -- Court McGee vs. Eric Nolan --

Natalia Silva vs. Wang Cong - Previa

Natalia Silva llega a UFC 332 como la principal contendiente de la división y con una racha de 14 victorias consecutivas. La brasileña mantiene un registro invicto en sus ocho presentaciones dentro de UFC y venía de superar a tres excampeonas: Jessica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas. Su velocidad, movilidad y variedad de golpes la convierten en una de las principales figuras del peso mosca.

Wang Cong, por su parte, afrontó la pelea con cuatro triunfos consecutivos dentro del octágono y un récord profesional de 10-1. La peleadora china ganó a Tracy Cortez en su presentación más reciente, celebrada en UFC 329, y llega a Salt Lake City con la oportunidad de disputar por primera vez un cinturón de UFC. Su estilo de golpeo y poder ofensivo son algunos de los principales argumentos con los que buscaba conquistar el título vacante de peso mosca.

Natalia Silva: Record

Record: 20-5-1

País: Brasil

Lucha Racha Ganadora: 14

Victorias por nocaut: 5

Triunfos por sumisión: 7

Alto: 5′4

Peso: 126.00 LB

Efectividad en derribo: 20%

Efectividad de golpe: 502 golpeos significativos conectados

Golpes significativos intentados: 1109

Wang Cong: Record

Récord: 10-1-0

País: China

Victorias por nocaut: 2

Triunfo por sumisión: 2

Alto: 5′6″

Peso: 125 LB

Golpes significativos conectados: 497

Golpes significativos intentados: 848

Derribos intentados: 4