La pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli concentrará la atención del boxeo internacional este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. El mexicano buscará recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que el franco-camerunés pondrá en juego el cinturón que conquistó en enero de 2026. El ganador se conocerá después del combate estelar, pactado a 12 asaltos. En esta cobertura se actualizarán el resultado oficial, el método de victoria, el asalto y las tarjetas de los jueces cuando termine el enfrentamiento.

¿Quién ganó la pelea entre Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli en Arabia Saudita?

Resultado oficial: pendiente. Canelo Álvarez y Christian Mbilli todavía no se han enfrentado. El combate está programado para el sábado 31 de octubre y definirá al campeón mundial supermediano del CMB.

El mexicano llegará a Riad con el objetivo de volver a conquistar un título mundial después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Mbilli, por su parte, afrontará la primera defensa de su condición de campeón absoluto, luego de haber sido elevado a esa categoría en enero de 2026.

Categoría/División Pelea Resultado Título mundial supermediano del CMB Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli Pendiente Título mundial supermediano de la AMB Jaime Munguía vs. Nikita Zon Pendiente Título mundial pluma de la OMB Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon Pendiente Peso superpluma Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi Pendiente Título plata pluma del CMB David Picasso vs. Carl Martin Pendiente Peso ligero Erick Villegas vs. Sultan Almohammed Pendiente Peso semipesado Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet Pendiente Peso supermediano Carlos Emiliano Rojo vs. Flavius Biea Pendiente Peso supermediano Héctor Aguirre vs. Brayan Leon Pendiente

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: resultado de la pelea estelar

El enfrentamiento principal pondrá frente a frente a dos boxeadores con objetivos distintos. Canelo Álvarez, excampeón indiscutido de las 168 libras, intentará recuperar el cinturón verde y oro del CMB. Christian Mbilli tendrá la oportunidad de defender su condición de monarca ante uno de los nombres más reconocidos de la división.

El mexicano cuenta con un récord profesional de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 triunfos por nocaut. Mbilli, en tanto, registra 29 victorias, una derrota y ningún empate, con 24 definiciones antes del límite. La pelea está pactada a 12 asaltos y el resultado se determinará por nocaut, nocaut técnico o decisión de los jueces, según el desarrollo del combate.

Resultado, tiempo, asalto y tarjetas oficiales: se actualizarán una vez concluida la pelea en Riad.

Cartelera completa de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

La función del 31 de octubre incluirá nueve enfrentamientos, con tres campeonatos mundiales en disputa. Además del duelo estelar entre Canelo y Mbilli, destacan las presentaciones de Jaime Munguía y Rafael Espinoza, quienes también tendrán compromisos titulares.

Cartelera principal

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli — título mundial supermediano del CMB, 12 asaltos.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon — título mundial supermediano de la AMB, 12 asaltos.

Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandon — título mundial pluma de la OMB, 12 asaltos.

Raymundo Rojas vs. Reito Tsutsumi — peso superpluma, 10 asaltos.

Cartelera preliminar

David Picasso vs. Carl Martin — título plata pluma del CMB, 10 asaltos.

Erick Villegas vs. Sultan Almohammed — peso ligero, 6 asaltos.

Marcos Vázquez vs. Bek Nurmaganbet — peso semipesado, 10 asaltos.

Carlos Emiliano Rojo vs. Flavius Biea — peso supermediano, 8 asaltos.

Héctor Aguirre vs. Brayan Leon — peso supermediano, 8 asaltos.

La pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Christian Mbilli se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial de la categoría peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego. El boxeador mexicano buscará recuperar protagonismo en la división frente al invicto púgil francocanadiense, en un combate estelar cuya campana está prevista aproximadamente para las 3:00 p. m. en México y las 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT en Estados Unidos. Para seguir la transmisión EN VIVO, online y gratis, los aficionados mexicanos tendrán la alternativa de TV abierta por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes y Box Azteca, mientras que en Estados Unidos estará disponible mediante DAZN PPV. También surgen búsquedas sobre Prime Video, Canal 5 y ESPN KnockOut, así como sobre la posibilidad de seguir la reacción de la pelea por YouTube; sin embargo, estas opciones no deben confundirse con los canales que tienen confirmada la transmisión en directo del combate y entérate quién ganó la pelea. (VIDEO DE X: @ringmagazine)