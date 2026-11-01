El Gran Premio de México 2026 enciende motores para recibir a los mejores 22 pilotos de cara a la carrera programada para la tarde de este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para coronar el fin de semana más esperado por los amantes del automovilismo y la velocidad. La cita azteca reúne todos los ingredientes de una jornada histórica: una pole position de lujo para Lewis Hamilton, la posibilidad de que Kimi Antonelli se convierta en el campeón más joven de la Fórmula 1 y la carrera número 300 de Sergio “Checo” Pérez ante su afición. Con 71 vueltas programadas sobre el trazado capitalino, la definición del campeonato podría quedar sellada entre la altitud de Ciudad de México y uno de los ambientes más vibrantes del calendario.
La posición de privilegio para la salida quedó en manos de Hamilton, quien logró su primera pole con Ferrari y la número 105 de su trayectoria. El siete veces campeón mundial partirá por delante de George Russell y de su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que Antonelli arrancará desde la cuarta posición tras una penalización que modificó la parrilla. El británico elogió al joven italiano durante el fin de semana y destacó el impacto que ha tenido en la categoría con apenas 20 años, en una temporada que lo tiene al borde de un logro histórico para el automovilismo italiano.
Todas las miradas, sin embargo, estarán puestas en Kimi Antonelli, líder del campeonato y principal protagonista de la jornada. El piloto de Mercedes necesita terminar dentro de los nueve primeros puestos para asegurar matemáticamente su primer título mundial y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord establecido por Sebastian Vettel en 2010. De conseguirlo, también pondría fin a una espera de más de siete décadas para que Italia vuelva a celebrar un campeón del mundo, algo que no ocurre desde Alberto Ascari en 1953.
La clasificación también dejó movimientos importantes en la parrilla. Liam Lawson fue descalificado tras detectarse una infracción técnica relacionada con la potencia mínima del MGU-K de su monoplaza, por lo que partirá desde el fondo del pelotón. La sanción benefició a varios rivales en la formación de salida y añadió un nuevo elemento estratégico para una carrera que podría presentar múltiples oportunidades de adelantamiento en uno de los circuitos más particulares del campeonato.
Para los aficionados mexicanos, la atención se concentra además en Sergio Pérez, que afrontará el Gran Premio número 300 de su carrera desde la vigésima posición. El piloto de Cadillac tuvo un complicado sábado condicionado por problemas mecánicos que le impidieron participar en una de las sesiones clave de preparación. Aun así, “Checo” mantiene la confianza en remontar durante la carrera y cerrar con una actuación destacada ante una afición que volvió a convertir el Autódromo Hermanos Rodríguez en una auténtica fiesta. Con el campeonato en juego, una parrilla alterada por sanciones y un ídolo local celebrando una cifra histórica, el GP de México 2026 llega a la hora de la verdad con varios escenarios capaces de marcar la temporada.
Parrilla de salida del GP de México 2026 de Fórmula 1
|Grilla
|Pilotos
|Primera línea
|Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
|George Russell (GBR/Mercedes)
|Segunda línea
|Charles Leclerc (MON/Ferrari)
|Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
|Tercera línea
|Max Verstappen (NED/Red Bull)
|Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
|Cuarta línea
|Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
|Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
|Quinta línea
|Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
|Nico Hülkenberg (GER/Audi)
|Sexta línea
|Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
|Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
|Séptima línea
|Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
|Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
|Octava línea
|Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
|Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
|Novena línea
|Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda)
|Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari)
|Décima línea
|Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda)
|Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
|Undécima línea
|Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
|Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
¿A qué hora empieza el GP de México 2026 de Fórmula 1?
La transmisión del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 comenzará el domingo 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas (Centro de México), 15:00 horas (Perú y Colombia), 17:00 horas (Argentina) y 22:00 horas (España), en lo que será la décimo novena jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.
¿Cómo seguir carrera del GP de México 2026 de Fórmula 1?
La transmisión del Gran Premio de México 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus / ESPN en Latinoamérica y F1 TV Premium en todo el mundo, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.
En México, la carrera podrá verse a través de Canal 5 en la televisión abierta, F1TV por medio de un pago de suscripción, y tanto Sky Sports como Izzi en sistema de televisión satelital.
También están las redes sociales del México GP, que transmiten highlights, estadísticas, comentarios y el minuto a minuto de forma gratuita.
Clasificación del Mundial de Pilotos 2026 de la F1
|Posición
|Piloto
|Equipo
|Puntos
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|365
|2
|George Russell
|Mercedes
|242
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|241
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|236
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|233
|6
|Lando Norris
|McLaren
|211
|7
|Oscar Piastri
|McLaren
|144
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull
|105
|9
|Liam Lawson
|Red Bull
|77
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|42
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|38
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|27
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|23
|14
|Nico Hulkenberg
|Audi
|13
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|10
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|7
|17
|Fernando Alonso
|Aston Marin
|7
|18
|Carlos Sainz
|Williams
|7
|19
|Alexander Albon
|Williams
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls
|1
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|23
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0
Clasificación del Campeonato de Constructores 2026 de la F1
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Mercedes
|607
|2
|Ferrari
|474
|3
|Red Bull Racing
|355
|4
|McLaren
|355
|5
|Racing Bulls
|102
|6
|Alpine
|69
|7
|Haas F1 Team
|30
|8
|Audi
|23
|9
|Williams
|12
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0