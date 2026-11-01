El Gran Premio de México 2026 enciende motores para recibir a los mejores 22 pilotos de cara a la carrera programada para la tarde de este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para coronar el fin de semana más esperado por los amantes del automovilismo y la velocidad. La cita azteca reúne todos los ingredientes de una jornada histórica: una pole position de lujo para Lewis Hamilton, la posibilidad de que Kimi Antonelli se convierta en el campeón más joven de la Fórmula 1 y la carrera número 300 de Sergio “Checo” Pérez ante su afición. Con 71 vueltas programadas sobre el trazado capitalino, la definición del campeonato podría quedar sellada entre la altitud de Ciudad de México y uno de los ambientes más vibrantes del calendario.

La posición de privilegio para la salida quedó en manos de Hamilton, quien logró su primera pole con Ferrari y la número 105 de su trayectoria. El siete veces campeón mundial partirá por delante de George Russell y de su compañero de equipo Charles Leclerc, mientras que Antonelli arrancará desde la cuarta posición tras una penalización que modificó la parrilla. El británico elogió al joven italiano durante el fin de semana y destacó el impacto que ha tenido en la categoría con apenas 20 años, en una temporada que lo tiene al borde de un logro histórico para el automovilismo italiano.

Todas las miradas, sin embargo, estarán puestas en Kimi Antonelli, líder del campeonato y principal protagonista de la jornada. El piloto de Mercedes necesita terminar dentro de los nueve primeros puestos para asegurar matemáticamente su primer título mundial y convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord establecido por Sebastian Vettel en 2010. De conseguirlo, también pondría fin a una espera de más de siete décadas para que Italia vuelva a celebrar un campeón del mundo, algo que no ocurre desde Alberto Ascari en 1953.

La clasificación también dejó movimientos importantes en la parrilla. Liam Lawson fue descalificado tras detectarse una infracción técnica relacionada con la potencia mínima del MGU-K de su monoplaza, por lo que partirá desde el fondo del pelotón. La sanción benefició a varios rivales en la formación de salida y añadió un nuevo elemento estratégico para una carrera que podría presentar múltiples oportunidades de adelantamiento en uno de los circuitos más particulares del campeonato.

Para los aficionados mexicanos, la atención se concentra además en Sergio Pérez, que afrontará el Gran Premio número 300 de su carrera desde la vigésima posición. El piloto de Cadillac tuvo un complicado sábado condicionado por problemas mecánicos que le impidieron participar en una de las sesiones clave de preparación. Aun así, “Checo” mantiene la confianza en remontar durante la carrera y cerrar con una actuación destacada ante una afición que volvió a convertir el Autódromo Hermanos Rodríguez en una auténtica fiesta. Con el campeonato en juego, una parrilla alterada por sanciones y un ídolo local celebrando una cifra histórica, el GP de México 2026 llega a la hora de la verdad con varios escenarios capaces de marcar la temporada.

CIUDAD DE MÉXICO (CDMX), MÉXICO (1/11/2026). Horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO el Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Parrilla de salida del GP de México 2026 de Fórmula 1

Grilla Pilotos Primera línea Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) George Russell (GBR/Mercedes) Segunda línea Charles Leclerc (MON/Ferrari) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) Tercera línea Max Verstappen (NED/Red Bull) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) Cuarta línea Isack Hadjar (FRA/Red Bull) Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) Quinta línea Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) Nico Hülkenberg (GER/Audi) Sexta línea Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) Séptima línea Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) Octava línea Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) Novena línea Fernando Alonso (ESP/Aston Martin- Honda) Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) Décima línea Lance Stroll (CAN/Aston Martin- Honda) Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) Undécima línea Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

¿A qué hora empieza el GP de México 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 comenzará el domingo 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas (Centro de México), 15:00 horas (Perú y Colombia), 17:00 horas (Argentina) y 22:00 horas (España), en lo que será la décimo novena jornada del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1.

¿Cómo seguir carrera del GP de México 2026 de Fórmula 1?

La transmisión del Gran Premio de México 2026 y de toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver a través de DAZN F1 en España, Disney Plus / ESPN en Latinoamérica y F1 TV Premium en todo el mundo, canales oficiales de habla hispana en los que pasarán todas las carreras del ‘Gran Circo’.

En México, la carrera podrá verse a través de Canal 5 en la televisión abierta, F1TV por medio de un pago de suscripción, y tanto Sky Sports como Izzi en sistema de televisión satelital.

También están las redes sociales del México GP, que transmiten highlights, estadísticas, comentarios y el minuto a minuto de forma gratuita.

Canales de TV para ver EN VIVO el Gran Premio de México que se realizará hoy domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Clasificación del Mundial de Pilotos 2026 de la F1

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 365 2 George Russell Mercedes 242 3 Lewis Hamilton Ferrari 241 4 Max Verstappen Red Bull 236 5 Charles Leclerc Ferrari 233 6 Lando Norris McLaren 211 7 Oscar Piastri McLaren 144 8 Isack Hadjar Red Bull 105 9 Liam Lawson Red Bull 77 10 Pierre Gasly Alpine 42 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 38 12 Franco Colapinto Alpine 27 13 Oliver Bearman Haas 23 14 Nico Hulkenberg Audi 13 15 Gabriel Bortoleto Audi 10 16 Esteban Ocon Haas 7 17 Fernando Alonso Aston Marin 7 18 Carlos Sainz Williams 7 19 Alexander Albon Williams 5 20 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1 21 Lance Stroll Aston Martin 0 22 Valtteri Bottas Cadillac 0 23 Sergio Pérez Cadillac 0

Clasificación del Campeonato de Constructores 2026 de la F1

Posición Equipo Puntos 1 Mercedes 607 2 Ferrari 474 3 Red Bull Racing 355 4 McLaren 355 5 Racing Bulls 102 6 Alpine 69 7 Haas F1 Team 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

El Gran Premio de México 2026 se disputa este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, como parte del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera con cobertura de la clasificación, los preparativos y la competencia principal mediante distintas alternativas de transmisión EN VIVO y ONLINE, tanto por televisión como por plataformas digitales. La largada está programada para las 2:00 p. m. en México, 3:00 p. m. en Perú y Colombia, y 4:00 p. m. en la costa Este de Estados Unidos. En México, la carrera se podrá ver GRATIS por Canal 5 y TUDN, mediante TV abierta, además de SKY Sports y F1 TV; en Estados Unidos, las opciones incluyen ESPN, ESPN Deportes, ESPN+ y Apple TV, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la cobertura estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium. Los seguidores de la categoría también pueden consultar la disponibilidad de DAZN F1 en España y F1 TV como plataforma oficial de la competición, de acuerdo con los derechos audiovisuales de cada territorio. (VIDEO DE X: @MiCanal5)