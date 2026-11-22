El sistema de Seguridad Social de Estados Unidos enfrenta un problema financiero que podría obligar a reducir los pagos mensuales a millones de jubilados. Según el último informe de los administradores del programa, el fondo fiduciario que complementa los ingresos de los impuestos sobre las nóminas podría agotarse en 2032. Si esto ocurre, los beneficiarios afrontarían una reducción automática del 22% en sus cheques.

La razón es simple: durante los últimos 16 años, el programa viene gastando más de lo que recibe por los impuestos al salario, por lo que ha tenido que usar sus ahorros para cubrir la diferencia.

La culpa no es solo de los jubilados

Aunque muchas veces se culpa al envejecimiento de la población, el problema va más allá. Richard Johnson, experto del AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas), explicó a USA Today que la forma en que se reparte el dinero en el país también está afectando al fondo. Actualmente, una gran parte de las ganancias de los ricos supera el límite máximo que paga impuestos o se esconde en empresas para pagar menos. Además, las inversiones y las ganancias de las grandes empresas han crecido mucho más rápido que los sueldos de los trabajadores.

Como ejemplo, en 2025 solo el 34% de la riqueza del país pagaba los impuestos que sostienen a la Seguridad Social, cuando en 1983 esa cifra era del 41%. Si se hubiera mantenido, el fondo alcanzaría hasta 2059.

Entre las propuestas figuran eliminar el límite salarial sujeto a impuestos, gravar los ingresos por inversiones y modificar las prestaciones de los jubilados con mayores recursos. (Foto: AFP)

¿Qué se está proponiendo para salvarlo?

Para evitar el recorte, en Washington se discuten varias ideas. Una es subir o eliminar el límite de ingresos que pagan el impuesto (actualmente, solo se cobra sobre los primeros US$184.500 de salario, y en 2027 subirá a US$192.300); sin embargo, los expertos advierten que quitar el tope por completo solo daría tres años más de vida al fondo.

Otro grupo de propuestas busca gravar las inversiones. Por ejemplo, aplicar un impuesto del 12,4% a las ganancias de los socios de ciertas empresas podría cubrir una cuarta parte del hueco financiero para los próximos 75 años.

El senador Bernie Sanders va más allá: propone eliminar el límite para quienes ganan más de US$250.000 y cobrar impuestos a las inversiones, lo que, según él, permitiría no solo salvar el sistema, sino aumentar los pagos hasta en US$2.400 al año. Eso sí, hay economistas que temen que esto frene la inversión y afecte a las pequeñas empresas.

Finalmente, hay quienes proponen ajustar los pagos de los jubilados con mayores ingresos o pedir un préstamo gigante de US$1,5 billones (un billón y medio de dólares) para invertirlo en la bolsa y generar más rendimiento; no obstante, expertos como Alicia Munnell advierten que esto generaría una deuda aún mayor para el país.