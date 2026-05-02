El tradicional Derby de Kentucky 2026 ya está en marcha y concentra la atención de los fanáticos de las carreras de caballos en todo el mundo. La edición número 152 del evento hípico se corre este sábado 2 de mayo en Louisville, Kentucky, como la primera parada de la Triple Corona. Este año, la competencia no solo reúne a 20 potros de tres años, sino que también pone bajo la lupa al entrenador Bob Baffert, quien busca seguir haciendo historia. Con seis victorias en el Derby, Baffert igualó el récord de triunfos y ahora tiene dos ejemplares en la carrera para intentar convertirse en el preparador más ganador de todos los tiempos. La expectativa es alta por el nivel del grupo y por el interés que generan los nombres más seguidos de esta edición, entre ellos Renegade, Chief Wallabee y The Puma.

En cuanto a la pregunta central, el resultado del Derby de Kentucky 2026 en vivo depende del desarrollo de la carrera y del desempeño de los favoritos desde la salida hasta la recta final. Renegade, Chief Wallabee y The Puma llegaron al evento con atención mediática, pero en una prueba como esta todo puede cambiar por el ritmo, la posición y la estrategia del jinete. La carrera está programada para comenzar a las 6:57 p.m. ET / 3:57 p.m. PT, mientras que la cobertura inició desde las 2:30 p.m. ET / 11:30 a.m. PT.

Para los espectadores en Estados Unidos, la transmisión del Derby de Kentucky 2026 con la cobertura previa y el evento principal va por NBC, con opción de verlo en plataformas que incluyen ese canal (como DirecTV, Sling y Hulu + Live TV) así como su servicio streaming Peacock; mientras que en el resto de Latinoamérica “los dos minutos más emocionantes del deporte” se podrán disfrutar a través de ESPN y Disney+ Premium.

¿Quién ganó la carrera del Derby de Kentucky 2026?

Estos son los resultados del Derby de Kentucky 2026 con los potros Renegade (5-1), Albus (51-1), Intrepido (59-1), Litmus Test (37-1), Right to Party (29-1), Commandment (7-1), Danon Bourbon (14-1), So Happy (6-1), The Puma (7-1), Wonder Dean (20-1), Incredibolt (37-1), Chief Wallabee (12-1), Silent Tactic (38-1), Potente (26-1), Emerging Market (12-1), Pavlovian (49-1), Six Speed (45-1), Further Ado (7-1), Golden Tempo (45-1), Fulleffort (20-1), Great White (41-1) y Ocelli (50-1).

Orden de salida de los caballos que participan en el Derby de Kentucky 2026

Puesto Caballo Jinete 1 Renegade Irad Ortiz Jr. 2 Albus Manny Franco 3 Intrepido Hector Isaac Berrios 4 Litmus Test Martin Garcia 5 Right to Party Chris Elliott 6 Commandment Luis Saez 7 Danon Bourbon Atsuya Nishimura 8 So Happy Mike Smith 9 The Puma Javier Castellano 10 Wonder Dean (JPN) Ryusei Sakai 11 Incredibolt Jaime Torres 12 Chief Wallabee Junior Alvarado 13 Silent Tactic Cristian Torres 14 Potente Juan Hernandez 15 Emerging Market Flavien Prat 16 Pavlovian Edwin Maldonado 17 Six Speed Brian Hernandez Jr. 18 Further Ado John Velazquez 19 Golden Tempo Jose Ortiz 20 Fulleffort Irad Ortiz Jr. 21 Great White Alex Achard 22 Ocelli Joe Ramos 23 Robusta Cristian Torres

¿Cómo llegaron los mejores corceles al Derby de Kentucky 2026?

El Derby de Kentucky de 2026 se perfila como una de las ediciones más impredecibles de los últimos años. En una carrera conocida por sus sorpresas, el panorama parece especialmente abierto, con varios de los principales contendientes llegando a Churchill Downs por caminos diferentes y con muy poca diferencia entre ellos sobre el papel.

A diferencia del año pasado, cuando los apostadores se centraron en gran medida en un pequeño grupo de nombres obvios, el panorama de las apuestas para el Derby 2026 es mucho menos claro. Renegade es el favorito inicial, pero sus perspectivas se complicaron tras salir en el puesto n.º 1, una posición que ha producido muy pocos ganadores a lo largo de las décadas.

Esa puerta interior añade presión desde el principio, especialmente en una carrera de 20 caballos en la que la posición es clave desde la salida. El último caballo en ganar desde el puesto n.º 1 fue Ferdinand en 1986, lo cual es una de las razones por las que algunos pronosticadores se acercan a Renegade con cautela en lugar de con plena confianza.

Detrás de él, el mercado sigue cambiando. Commandment y Further Ado comenzaron como segundas opciones, pero el impulso de las apuestas parece estar moviéndose hacia So Happy y The Puma, dos caballos que atraen más atención a medida que se acerca la carrera.

Otros participantes como Emerging Market e Incredibolt también están despertando interés porque sus cuotas pueden ofrecer un mejor valor que las de los nombres más destacados. En una carrera tan equilibrada, pequeños cambios en las apuestas del público pueden reestructurar el tablero rápidamente y crear espacio para un finalista sorpresa.

Eso es lo que hace que el Derby de Kentucky 2026 sea tan atractivo: los mejores caballos no llegaron todos de la misma manera, y ninguna historia en particular domina la carrera. Tanto para los aficionados como para los apostadores, este puede ser un año en el que la paciencia, el valor y algunas apuestas arriesgadas importen tanto como los favoritos.

¿Cuándo será el Derby de Kentucky 2026?

Fecha: Sábado 02 de mayo de 2026

Hora: 6:57 pm ET

Transmisión: Peacock

Televisión: NBC y cualquier plataforma que contenga la televisora en su parrilla, incluyendo DirecTV (con periodo de prueba gratuito de cinco días), Sling y Hulu + Live TV .

(con periodo de prueba gratuito de cinco días), y . Ubicación: Hipódromo de Churchill Downs (Louisville, Kentucky)