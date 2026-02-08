Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan por el trofeo Vince Lombardi en la final de la temporada de la NFL que se realiza este domingo 8 de febrero de 2026 en el Super Bowl LX donde veremos a figuras de la talla de Sam Darnold y Drake Maye, respectivamente, rendir al máximo para lograr el título para sus respectivos equipos. Para ti, ¿quién será el ganador del partido en el Levi´s Stadium de Santa Clara?

New England Patriots y Seattle Seahawks juegan este domingo 8 de febrero en el Levi’S Stadium de California. (Photo: Image created by Depor using Perplexity's AI)

Marcador final Super Bowl 2026: Seahawks vs. Patriots

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan por la final de la NFL en el Super Bowl LX:

Seahawks vs. Patriots: ¿Cómo llegan ambos equipos?

El Super Bowl LX promete paralizar a todo Estados Unidos este 2026 con un choque generacional entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Tras una temporada de sorpresas, ambos equipos llegan a Santa Clara para definir quién dominará la NFL en esta nueva era. Los fanáticos hispanos esperan con ansias este duelo donde la estrategia de Mike Macdonald se medirá al ímpetu del nuevo equipo de Mike Vrabel. No te pierdas el encuentro que definirá al campeón en un evento que combina pasión, cultura y el mejor nivel deportivo.

Los Seattle Seahawks llegan al Super Bowl tras superar las dudas iniciales sobre su reconstrucción bajo el mando del estratega Mike Macdonald. La audaz apuesta por Sam Darnold como mariscal de campo dio frutos, liderando una ofensiva explosiva junto al receptor estrella Jaxon Smith-Njigba. Con un récord de 14 victorias, Seattle dominó la NFC West apoyándose en la defensa número uno de toda la liga actualmente. Su capacidad para frenar ataques aéreos será la clave principal para intentar levantar el trofeo Vince Lombardi por segunda vez histórica. Esta versión de los Seahawks ha demostrado que, con una defensa de acero y un ataque sólido, el gran triunfo es posible.

Por su parte, los New England Patriots han silenciado a sus críticos recuperando el trono de la AFC East con un fútbol moderno y agresivo. La mano del coach Mike Vrabel y el ascenso meteórico de Drake Maye han convertido a los Pats en la ofensiva aérea más letal. Maye, firme candidato al MVP, ha liderado las métricas de eficiencia, demostrando que la dinastía de Nueva Inglaterra está de vuelta hoy. Con una defensa que figura entre las mejores contra la carrera, los Patriots buscarán su séptimo anillo en este escenario tan especial. Este equipo combina la mística de su historia con una juventud imparable que busca consolidarse como la nueva cara ganadora.

