República Dominicana y Corea del Sur se vieron las caras este viernes 13 de marzo, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, un duelo vibrante de principio a fin en este certamen, que está a pocos días de finalizar. A continuación, revisa quién se proclamó como ganador de este partido y cuál fue el resultado final del juego que se llevó a cabo en el LoanDepot Park de Miami, Florida.

Cabe señalar que el ganador de este juego chocará ante Estados Unidos o Canadá, quienes protagonizarán la segunda llave de estos cuartos de final, el viernes 13 de marzo desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o 5:00 p.m. Tiempo del Pacífico.

Consulta quién es el ganador del juego de República Dominicana vs. Corea del Sur, hoy viernes 13 de marzo, por cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Fotos: AFP / @wbclassic / Composición El Comercio MAG)

¿Quién ganó el juego de Dominicana vs. Corea del Sur hoy? Resultado final

Aquí podrás conocer el resultado final del partido entre República Dominicana y Corea del Sur, disputado este viernes 13 de marzo por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo que se lleve la victoria avanzará a la siguiente ronda, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos y Canadá.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial de Béisbol

Por primera vez en la historia de los Clásicos Mundiales de Béisbol, República Dominicana y Corea del Sur estarán cara a cara, en un duelo clave por los cuartos de final de la edición 2026, donde los dominicanos son los favoritos en el papel, pero los coreanos quieren demostrar por qué no están tan lejos del nivel de Japón (el principal candidato al título).

Entre otros detalles, República Dominicana es una vez ganador del Clásico Mundial, en la edición 2013, cuando derrotó por 3-0 a Puerto Rico, en una de las mejores finales de este campeonato en su historia.