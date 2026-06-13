Este viernes 12 de junio continúa el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y se ha llevado a cabo el partido del anfitrión, Estados Unidos, contra la selección sudamericana de Paraguay. A continuación, te dejaré con el resultado final, quién ganó y cuánto quedó exactamente con los anotadores del partido en caso hayan habido goles . Cabe destacar que este encuentro es válido por el Grupo D.

¿Quién ganó el partido Paraguay vs. Estados Unidos por Copa Mundial de Fútbol 2026?

A continuación, revisa cómo ha finalizado el partido de Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial de Fútbol 2026, encuentro que se ha desarrollado desde el SoFi Stadium de Inglewood en California. Recordemos que ambas selecciones forman parte del Grupo D de esta Copa junto a Australia y Turquía.

Selección Resultado final Goles Paraguay Estados Unidos

Historial de Paraguay vs. Estados Unidos en Copas del Mundo

Estados Unidos y Paraguay cuentan con un historial muy reducido en la Copa Mundial de la FIFA, ya que solamente se han enfrentado una vez en la máxima cita del fútbol internacional. Ese único antecedente se remonta al Mundial de Uruguay 1930, la primera edición del torneo organizada por la FIFA.

El encuentro se disputó el 17 de julio de 1930 en Montevideo y terminó con una contundente victoria de Estados Unidos por 3-0 sobre Paraguay. Los estadounidenses dominaron el partido gracias a los goles de Bert Patenaude, quien anotó un doblete, y Tom Florie. Con ese resultado, el conjunto norteamericano dio un paso importante hacia las semifinales, logrando posteriormente la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

Desde entonces, ambas selecciones no volvieron a cruzarse en un Mundial, por lo que cualquier nuevo enfrentamiento entre Estados Unidos y Paraguay en la Copa del Mundo tendría un significado especial. El balance histórico favorece a los estadounidenses con una victoria, tres goles anotados y ninguna derrota, mientras que Paraguay buscará conseguir su primer resultado positivo frente a este rival en la competición más importante del fútbol.