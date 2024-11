Mike Tyson vuelve a ponerse los guantes de boxeo para medirse contra Jake Paul, un ex YouTuber convertir en púgil, este viernes 15 de noviembre (8 pm ET / 7 pm CT) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El combate ha generado la atención de muchos fanáticos de Iron Mike en el planeta y muchos aprovecharán la ocasión para hacer sus respectivas apuestas. En los Estados Unidos, las cuotas tienen a un inesperado ganador que, no obstante, se justifica por el presente de ambos.

¿Quién es favorito, Mike Tyson o Jake? Esto dicen las casas de apuestas en Estados Unidos

Según la casas de apuestas más famosas de los Estados Unidos, Jake Paul (-194 en Fanduel) es favorito para quedarse con la victoria frente a Mike Tyson (+158). Aunque suene un poco descabellado, hay que tomar en cuenta que Iron Mike no pelea de forma oficial desde hace 19 años y su edad -ahora con 58- no le permitirían ofrecer el nivel destructivo con el que siempre se le caracterizó en el ring. Además ha tenido problemas de salud como es el caso de su úlcera.

Mike Tyson cara a cara contra Jake Paul en una noche de boxeo en Estados Unidos. (AFP)

Por otro lado, el influencer está en su plenitud con sus 27 años y tiene un cierto rodaje en el cuadrilátero tras vencer a peleadores de la talla Anderson Silva, Nate Diaz, Ben Askren y Tyron Woodley. Sin embargo, muchas de estas victorias han sido acusadas de fraude. No sabemos si Tyson entrará en ese mismo juego. Lo que sí es cierto es que una victoria de Iron Mike podría darte unas buenas ganancias para tus bolsillos.

A continuación, te compartimos las cuotas de las casas de apuestas de FANDUEL, Draftkings Sportsbook, BetMGM, Bet365, Caesars Sportsbook, Borgata y BetRivers.

Cuotas de casas de apuestas Jake Paul Empate Mike Tyson FANDUEL -194 N/A +158 Draftkings Sportsbook -200 N/A +160 BetMGM -155 +900 +160 Bet365 -175 +900 +175 Caesars Sportsbook -260 N/A +190 Borgata -155 +900 +160 BetRivers -167 +900 -167

¿Cuál es el pronóstico de la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul?

La pelea ha sido pactada en ocho rounds con tiempo de dos minutos y, también, se permitirá que ambas púgiles tendrán con utilizar guantes de 14 onzas (lo común en los pesos pesados es llevar de 10 onzas). En este contexto, podemos concluir que el combate entre Tyson y Paul puede terminar en el primer asalto. Un nocaut es la llave de triunfo para Tyson que, sin duda, no podrá completar todos los rounds debido al cansancio que supone pelear varios minutos a su edad. En tanto, Paul tiene dos alternativas más accesibles para quedarse con el triunfo: 1) agotar a Tyson con el pasar de los rounds o 2) buscar un KO durante los primeros segundos.

