La UEFA Champions League vuelve a robarse todas las miradas con un enfrentamiento de alto calibre: Real Madrid y Benfica se verán las caras este martes 17 de febrero de 2026 a las 2:00 p.m. (hora de Ciudad de México), en el duelo de ida de los playoffs . El mítico Estadio da Luz será el escenario de una batalla entre dos potencias históricas del fútbol europeo, listas para dar el primer paso hacia la siguiente fase. Con orgullo, historia y ambición en juego, este choque promete emociones intensas y un espectáculo digno del torneo más prestigioso del mundo.

El Benfica llega impulsado por la confianza que le dio su reciente triunfo 2-1 frente a Santa Clara, una victoria que confirma su buen presente y su capacidad para responder bajo presión. El conjunto portugués ha mostrado personalidad, eficacia y una ofensiva peligrosa que puede marcar la diferencia en momentos decisivos. Del otro lado, el Real Madrid aterriza en Lisboa tras una contundente goleada 4-1 sobre la Real Sociedad, reafirmando su fortaleza colectiva y su mentalidad ganadora. Con su tradición y talento, el equipo español intentará imponer condiciones desde el inicio y demostrar por qué es uno de los máximos referentes de la Champions.

Además, este duelo llega con una historia reciente que añade tensión y expectativa. El pasado 28 de enero, Benfica sorprendió al mundo al derrotar 4-2 al Real Madrid en ese mismo escenario, en un partido vibrante que se resolvió en los instantes finales. Aquella victoria dejó una huella imborrable y ahora sirve como combustible para un nuevo capítulo lleno de rivalidad. El Real Madrid buscará revancha y reivindicación, mientras que Benfica intentará repetir la hazaña y consolidarse como un rival capaz de desafiar a cualquier gigante en esta apasionante Champions League 2025/26.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Benfica por UEFA Champions League 2025-26?

Para ver el partido Real Madrid vs. Benfica desde España será a través de Movistar Liga de Campeones, Movistar LaLiga TV Bar (en zonas habilitadas) y Movistar Plus+.

Si te encuentras en Estados Unidos puedes hacerlo mediante Paramount+ en su señal de inglés o TUDN en su señal de inglés y español desde cualquier dispositivo móvil. De otro lado, en México será por la señal de TNT Sports México. Además, estará disponible vía streaming en la plataforma Max.

En los países de Sudamérica, el partido se podrá ver en vivo por ESPN en televisión por cable, y también mediante streaming en Disney+, que transmite todos los encuentros de la Champions League. Esta opción está disponible en países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela .

Horarios para ver Real Madrid vs. Benfica EN VIVO por la UEFA Champions League 2025-26

Estados Unidos : 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT, 1:00 p.m. MT, 12:00 p.m. PT Ciudad de México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs. Benfica

Real Madrid : Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Mbappé.

: Courtois; Huijsen, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Federico Valverde; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Vinícius Jr., Mastantuono, Mbappé. Benfica: Trubin; Otamendi, Araújo, Dahl, Dedic; Aursnes, Barreiro, Schjelderup, Sudakov, Prestianni; Pavlidis.