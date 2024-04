Viviendo realidades distintas, Real Madrid vs. Barcelona protagonizarán una nueva edición del Clásico Español este domingo 21 de abril desde las 21:00 horas (9:00 PM CET), a las 16.00 (ARG, URU y CHI) y 14.00 (COL, PER, ECU) , en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 32 de LaLiga EA Sports. La ‘Casa Blanca’ llega a este duelo con la moral a tope, tras la heroica clasificación a semifinales de la UEFA Champions League al eliminar a Manchester City en el Etihad Stadium. Mientras que Barcelona fue aplastado y humillado con un contundente 4-1 (6-4 en el global) por Paris Saint Germain, viendo como un año más quedan en el camino de la orejona.

En LaLiga EA Sports, Real Madrid es líder con 78 puntos mientras que Barcelona es su más cercano perseguidor con 70 unidades. Un triunfo en este Clásico Español, dejaría a los ‘merengues’ con 11 puntos por encima de los culés y a falta de solo 6 fechas para terminar el torneo. Para Carlo Ancelotti es vital el triunfo, pues será un golpe de autoridad en España y vitamina para todos sus dirigidos, de cara a lo que se viene en Europa.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Barcelona en México y Estados Unidos?

En México y Estados Unidos, se concentra una gran masa de aficionados del Real Madrid y Barcelona. Por lo que es importante informar qué canales de TV transmitirán en vivo, online y vía straming el Clásico Español. Toma nota de la siguiente guía internacional que te dejaré.

Canales para ver Real Madrid vs. Barcelona desde México

Sky es el canal de TV que llevará todas las incidencias del Real Madrid vs. Barcelona para todos los mexicanos en el país. En tanto, si lo quieres disfrutar vía streaming lo puedes hacer mediante Blue To Go Everywhere, que ahora es Sky+

Rodrygo Goes anotó el último miércoles 17 de abril en el duelo ante Manchester City por la UEFA Champions League. El atacante brasileño será titular en el Clásico Español ante Barcelona. (Foto: AFP)

Canales que transmitirán Real Madrid vs. Barcelona en USA

En Estados Unidos, el ‘Clásico Español’ será transmitido en vivo y en directo por las señal de ESPN Deportes. Además, se podrá seguir ONLINE y vía streaming a través de las plataformas ESPN+ y Fubo.

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.