Luego de vivir la gloria y el infierno en Champions League, Real Madrid vs Barcelona estarán frente a frente para reeditar una nueva versión del ‘Clásico Español’, pero esta vez en duelo válido por la jornada 32 de LaLiga EA Sports, desde las 21:00 hora local . Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con la moral al máximo tras la gesta heroica en el Etihan Stadium, en la que eliminaron al vigente campeón de UEFA Champions Legue, Manchester City. Mientras que los de Xavi Hernández atraviesan un tormentoso momento tras ser eliminado por PSG en su propio campo, con un aplastante 4-1 en contra.

Barcelona necesita la victoria, pues sabe que es el único resultado que lo reenganchará tras el tropiezo en Europa, además los tres puntos son vitales ya que acortarían la diferencia con el actual líder, precisamente Real Madrid. En tanto, los de la ‘Casa Blanca’ tienen en mente solo el triunfo pues esto los acercará a la obtención del titulo liguero. Sin cambios a la vista, conoce en las siguientes líneas las probables alineaciones para el ‘Clásico Español’.

El brasileño Rodrygo Goes marcó en el Etihad Stadium en el triunfo de Real Madrid. Ahora, el atacante será titular ante Barcelona. | Foto: Real Madrid

Posible formación del Real Madrid

Los ‘merengues’ saben que una victoria los colocaría con prácticamente un 95% de posibilidades de ganar LaLiga, pues alargaría su diferencia con los culés a 11 puntos a falta de 18 por disputar. Con un extra de moral por el laborioso triunfo ante Manchester City por UEFA Champions League, Carlo Ancelotti podría repetir once inicial que presentó en el Eithad Stadium. Es decir, con Lunin en el arco, acompañado por Carvajal por derecha.

Mientras que Rüdiger y Tchouaméni serían la pareja de centrales, teniendo en cuenta que el francés no jugó en Manchester por sanción. Por izquierda, Mendy se mantendrá en el puesto. En tanto, en el mediocampo no se prevé variaciones: Camavinga de pivote acompañado de Valverde y Kroos. La delantera estaría compuesta por el tridente ofensivo: Bellingham, Vinicius y Rodrygo Goes.

Posible formación del Barcelona

Xavi Hernández y sus dirigidos solo tienen en mente el triunfo y mantenerse en la pelea por LaLiga 2023-204. Por lo tanto, los culés podrían alinear nuevamente el once titular que saltó al campo del Olímpico Montjuic. Esto significa que Ter Stegen se mantendrá en portería, mientras que los centrales seguirán siendo el uruguayo Aráujo y Cubarsí, mientras que Koundé y Joao Cancelo se acomodarán en las bandas.

Mientras que en el mediocampo Christensen estaría como pivote, y unos metros por delante Ilkay Gündogan. La medular estaría cerrada con la presencia de Frenkie de Jong. Adelante en delantera se repite el mismo tridente que ha funcionado al Barcelona: Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Rapinha.

Alineaciones del Real Madrid vs Barcelona

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Frenkie, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.