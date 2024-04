El Real Madrid recibe el domingo 21 de abril al FC Barcelona en el clásico de la 32ª jornada de LaLiga, en el que una victoria de los merengues podría suponer un golpe casi definitivo al campeonato español.

Los líderes merengues podrían irse hasta los 11 puntos de ventaja sobre los azulgranas, segundos clasificados, con sólo 18 unidades por disputarse una vez finalice esta fecha liguera.

El Real Madrid acariciaría así el campeonato, tras su épica clasificación para semifinales de la UEFA Champions League el miércoles al imponerse en los penales 4-3 al Manchester City en un auténtico ejercicio de resistencia.

Por el lado del Barcelona, tras su salida del prestigioso torneo europeo de clubes, revalidar el título liguero es el único objetivo que le queda al conjunto azulgrana para evitar una temporada en blanco.

Real Madrid vs. Barcelona en vivo: datos clave del clásico español

Fecha: Domingo, 21 de abril de 2024

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España

Horario: 21:00 hs. CET / 15:00 hs. ET / 14:00 hs. CT / 13:00 hs. MT / 12:00 hs. PT / 14:00 hs AT

Transmisión: Movistar+ / DAZN / LaLiga TV (España) / ESPN (USA)

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Barcelona en vivo desde España?

El partido de Liga entre el Real Madrid y el Barcelona de la jornada 32 de LaLiga se jugará el domingo 21 de abril de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 hs. (hora España) y se podrá ver por televisión en directo a través de los canales M+ LaLiga TV, Movistar Plus+, M+ LaLigaTV 2, M+ LaLiga TV UHD y LaLiga TV (Bar).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en vivo desde USA?

En Estados Unidos, el derbi español podrá seguirse de forma íntegra a través de ESPN y su servicio de streaming ESPN+, que ofrece planes de suscripción individuales o combinados con plataformas como Disney Plus y Hulu. También podrás seguirlo por Star+.

¿A qué hora ver Real Madrid vs. Barcelona en vivo desde Estados Unidos?

Dado que Estados Unidos tiene varias zonas horarias (ET, PT, CT, MT y AT), el partido Real Madrid vs. Barcelona tendrá diferentes horarios según la ciudad donde te encuentres. Aquí los detalles:

HORARIOS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 2:00 p.m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 3:00 p.m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut 2:00 p.m. CT (UTC-4) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama 1:00 p.m. MT (UTC- 7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona 12:00 a.m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California

Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por una edición de El Clásico que podría definir el rumbo de la temporada 2023-24.