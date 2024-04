Madrid vs. M. City en directo vía Star Plus en vivo , chocarán por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League desde las 15.00 horas de Estados Unidos (2:00 pm CT | 1:00pm MT | 12:00 pm PT) y 21:00 horas de España en el Etihad Stadium de Manchester. Este duelo promete ser una auténtica ‘batalla’ por lo visto en el cotejo disputado en Santiago Bernabéu que acabó 3-3 y dejó abiertas la posibilidad de clasificación a ambas escuadras. Por tal motivo, te mostraré cómo ver el partido vía Straming online a través de Star+.

Posiblemente, por ejercer su localía, M. City parta con ligera ventaja para esta contienda, sin embargo Real Madrid sabe que una victoria por la mínima diferencia lo clasificará y que el empate, por cualquier marcador, alargará la llave al tiempo extra. Lo cierto es que el ganador de este eliminatoria no podrá quitarse de encima la etiqueta de favorito para levantar la Champions League. Revisa enseguida todos los detalles para ver Star Plus en vivo en directo y seguir Madrid vs. M. City vía streaming online.

Sigue la cobertura oficial de Star Plus para mirar el duelo Real Madrid-Manchester City hoy por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24. (Foto: AFP)

Link, para ver Madrid vs. M. City en vivo por Star Plus

El partido, que se jugará a las 21:00 de España (15:00 del Este de Estados Unidos, 13:00 de CDMX), será emitido por Star+ en los diferentes países de Latinoamérica.

¿Dónde ver el partido Madrid vs. M. City en vivo, por TV y streaming?

Desde Estados Unidos las alternativas en TV son: TUDN y Univision , mientras que en streaming: Fubo, Paramount+, Univision Now y ViX .

las alternativas en TV son: , mientras que en streaming: . Desde México la opción es TNT y la plataforma Max. En el resto de Latinoamérica, a excepción de Brasil, los aficionados podrán ver el juego por Fox Sports y la plataforma Star+.

Horarios para ver Madrid vs M. City en vivo

Estados Unidos 12:00 horas (ET)

México: 13:00

España: 21:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Panamá: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

Argentina: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Alineaciones probables del Madrid vs M. City

Real Madrid: Lunín; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Suspendido: Tchouameni

Lunín; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Suspendido: Tchouameni M. City: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Suspendido: Ninguno.

El Etihad Stadium será testigo del Manchester City vs Real Madrid, partido válido por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2023/24.

SOBRE EL AUTOR Héctor Honores Estudié Periodismo Deportivo en ISIL. Experiencia en medios digitales y realizando coberturas internacionales: Eliminatorias CONMEBOL, FIA World Rally Championship, Mundial de Vóleibol. Actualmente me desempeño como Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias en secciones web especializadas en México y Estados Unidos dentro del Grupo El Comercio.