Continúan los encuentros de LaLiga de España 2024-25 y esta vez es el turno del equipo que dirige Carlo Ancelotti. Este domingo 13 de abril, mira el partido de Real Madrid vs. Alavés EN VIVO y EN DIRECTO, a partir de las 16:15 horas (España) / 10:15 horas ET (USA) / 8:15 horas (CDMX), en lo que será un juego donde los merengues no pueden ceder más puntos si quieren seguir aún cerca del líder Barcelona. Aquí te cuento qué canal va a transmitir Real Madrid vs. Alavés EN VIVO desde países como España, Estados Unidos o México, para seguirlo minuto a minuto .

Recordemos que Real Madrid viene de un duro golpe a mitad de semana tras caer 3-0 ante Arsenal en los cuartos de final ida de la Champions League. Por su parte, Alavés lucha por salir del fondo de la tabla.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Alavés EN VIVO desde México?

Este domingo 13 de abril, mira el partido Real Madrid vs. Alavés EN VIVO desde México a través de la señal de Sky Sports HD en TV o Sky+ en streaming. Sigue el minuto a minuto desde Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o cualquier otra ciudad.

Desde USA, ¿por qué canal ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO y EN DIRECTO?

Para todos aquellos que se encuentra en los Estados Unidos, no te pierdas el partido de Real Madrid vs. Alavés EN VIVO este domingo 13 de abril, a través de la señal de ESPN+ o ESPN Deportes en TV o en streaming mediante Fubo, siendo las únicas opciones oficiales disponibles.

Si vives en España, ¿qué canal televisa Real Madrid vs. Alavés EN DIRECTO por LaLiga?

Si te encuentras en España, mira la transmisión de Real Madrid vs. Alavés en directo a través de la señal de Movistar LaLiga en TV o mediante Movistar Plus+ en streaming online. Elige tu opción de preferencia y no te pierdas el duelo de la Jornada 31 de LaLiga de España.

Real Madrid vs. Alavés: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vásquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Fran García; Luka Modric, Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Thibaut Courtois; Lucas Vásquez, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, Fran García; Luka Modric, Federico Valverde, Brahim Díaz, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Alavés: Antonio Sivera; Santiago Mouriño, Abdel Abqar, Moussa Diarra, Manuel Sánchez de la Peña; Joan Jordán, Antonio Blanco Conde, Carlos Vicente Robles; Jon Guridi, Carlos Martín Domínguez y Kike García.