Revisa los canales de transmisión para ver el partido de Real Madrid vs. Real Betis en vivo y en directo, este viernes 24 de abril, desde La Cartuja. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Revisa los canales de transmisión para ver el partido de Real Madrid vs. Real Betis en vivo y en directo, este viernes 24 de abril, desde La Cartuja. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Piero Hatto
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Este viernes 24 de abril, empieza la Jornada 33 de LaLiga de España y tenemos un duelo clave en La Cartuja. Mira el partido de Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO y EN DIRECTO, un encuentro crucial para los merengues a solo dos semanas de El Clásico de España, donde aún sueñan con una remontada que les permita coronarse en LaLiga. A continuación, revisa los canales de transmisión y horarios de este Madrid-Betis que se vivirá en La Cartuja.

Betis y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio Benito Villamarín este viernes 24 de abril (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Chat GPT)
Betis y Real Madrid se enfrentarán en el Estadio Benito Villamarín este viernes 24 de abril (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Chat GPT)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Real Betis por LaLiga 2026?

Sigue el partido de Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 24 de abril desde las 8:00 p.m. España, 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos o desde la 1:00 p.m. Ciudad de México. Aquí te dejo con la guía completa de los horarios para seguir el juego desde cualquier parte de Latinoamérica.

PaísHorario
Argentina4:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Chile3:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Centroamérica1:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga 2026?

Desde La Cartuja en Sevilla, mira la transmisión del partido de Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO a través de la señal de Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV); Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV; Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV); LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar).

Si te encuentras en México, será mediante Sky Sports y si vives en Estados Unidos será a través de ESPN Deportes o ESPN+.

PaísCanales de TV
ArgentinaESPN y Disney Plus
BoliviaESPN y Disney Plus
ChileESPN y Disney Plus
ColombiaESPN y Disney Plus
EcuadorESPN y Disney Plus
CentroaméricaSky Sports HD
ParaguayESPN y Disney Plus
PerúESPN y Disney Plus
UruguayESPN y Disney Plus
VenezuelaESPN y Disney Plus

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO por LaLiga 2026

  • Fecha: Viernes 24 de abril de 2026
  • Lugar: Estadio La Cartuja, Sevilla, España
  • Horario: 3:00 p.m. ET / 8:00 p.m. España / 1:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: Movistar LaLiga (España) / Sky Sports (México) / ESPN Deportes (USA)
  • Streaming: Movistar Plus+ (España) / Sky Plus+ (México) / Fubo TV (USA)
SOBRE EL AUTOR

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