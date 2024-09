Perú estará cara a cara ante Colombia, en un duelo que puede decidir las aspiraciones del cuadro blanquirrojo para lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026. El duelo se disputará este viernes 6 de setiembre desde las 20:30 horas (Lima y Bogotá), 19:30 horas en CDMX, 21:30 p.m. ET / 20:30 p.m. CT / 19:30 p.m. MT / 18:30 p.m. PT de USA y 03:30 horas del 7 de septiembre en España . El cotejo se jugará en el estadio Nacional de Lima y es válido por la séptima fecha del torneo clasificatorio a la Copa Mundial del 2026. Conoce a continuación todos los canales y servicios streaming que transmitirán EN VIVO y ONLINE el partido.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia vía SKY Sports desde México?

El partido Perú vs. Colombia será transmitido en México de manera exclusiva por SKY Sports, en los siguientes canales:

SKY Sports en México – Canal 534, 535 y 536

SKY Sports HD en México – Canal 1534, 1535 y 1536

Links para ver Perú vs. Colombia desde México vía SKY+

A continuación, te comparto los links de streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles en los que se podrá ver el partido Perú vs. Colombia desde tu teléfono celular, tablet, PC o Smart TV.

¿Cómo ver Perú vs. Colombia vía Movistar Plus desde España?

En España, puedes ver el duelo entre Perú vs. Colombia en directo Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

Movistar Plus+: dial 7

Ver Perú vs. Colombia desde USA vía Fanatiz

Si te encuentras en Estados Unidos y deseas seguir el duelo entre Perú y Colombia -dos de los países que tienen las más grandes comunidades latinas en todo el territorio norteamericano- puedes hacerlo a través del servicio streaming de Fanatiz.

