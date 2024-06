El UFC 302 promete ser uno de los mejores eventos del 2024 debido a la gran calidad de peleadores que tiene dentro de su cartelera como es el caso de la pelea Islam Makhachev vs. Dustin Poirier, quienes encabezan la estelar que se llevará a cabo este sábado 1 de junio (alrededor de las 20:00 del Tiempo de Centro de México; 10 p.m. ET | 9 p.m. CT | 8 p.m. MT | 7 p.m. ET) desde el octágono del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. En este artículo te mostraré todos los canales que televisarán los combates y, asimismo, los servicios streaming para verlo desde tu teléfono móvil, Smart TV, tablets y PC.

Desde México, las peleas del UFC 302 serán televisadas por UFC Fight Pass (primeras preliminares), FOX Sports 2 (preliminares) y FOX Sports Premium (estelares). En tanto, el resto de países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua podrán ver todas las peleas con una suscripción en la plataforma de streaming Star+.

En España, la peleas del UFC 302 se televisa por la plataforma Eurosport Player; si vives en el Reino Unido tendrás que contratar TNT Sports y Discovery+ para poder seguir el evento completo..

¿Qué canal transmite pelea Islam Makhachev vs. Dustin Poirier por el UFC 302?

Lista de canales de televisión que transmiten el UFC 302: Islam Makhachev vs. Dustin Poirier desde México, Centroamérica y Sudamérica.

Países Canales TV México FOX Sports Premium, FOX Sports 2, UFC Fight Pass y Star+ Puerto Rico ESPN+ y UFC Fight Pass República Dominicana ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Costa Rica ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Honduras ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Canadá TSN El Salvador ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Guatemala ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Nicaragua ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Panamá ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Argentina ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Colombia ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Venezuela ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Perú ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Chile ESPN, Star+ y UFC Fight Pass Ecuador ESPN, Star+ y UFC Fight Pass España Eurosport y Eurosport Player

¿Dónde ver UFC 302: Makhachev vs. Poirier desde Estados Unidos?

La transmisión oficial del UFC 302: Makhachev vs. Poirier para el público estadounidense en los estados de California, Florida, Nueva York, Washington, Arizona, entre otros, será por PPV de ESPN+ ($9.99 mensual / Streaming).

Estados Unidos y otros países Canal TV o Streaming California (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Los Ángeles (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Texas (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nueva York (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nueva Jersey (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Florida (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Washington (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Pensilvania (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Virginia (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Arizona (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Utah (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Nevada (USA) ESPN+ y UFC Fight Pass Puerto Rico ESPN+ y UFC Fight Pass México FOX Sports Premium, Star+ y UFC Fight Pass

Horarios para ver las peleas del UFC 302: Makhachev vs. Poirier desde USA

+ Main card : 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT ( ESPN+ PPV)

: 10:00 p. m. ET | 9:00 p. m. CT | 8:00 p. m. MT | 7:00 p. m. PT ( + Preliminares: 8:00 p. m. ET | 7:00 p. m. CT | 6:00 p. m. MT | 5:00 a. m. PT (ESPN+ y UFC Fight Pass)

¿Cómo contratar ESPN+ para ver UFC 302: Makhachev vs. Poirier?

Existe dos paquetes principales para contratar ESPN Plus en los Estados Unidos. La primera consiste en pagar una membresía que tiene un costo de 9.99 dólares mensuales y otro de 99.99 dólares mensuales . Por otro lado, la segunda incluye una oferta (combo) sin anuncios que incluye los servicios streaming de Disney Plus y Hulu que cuesta 12.99 dólares mensuales y la otra de 19.99 dólares . De esta forma podrás ver el contenido exclusivo PPV de ESPN+ con eventos como la UFC, F1, MLB, WWE, tenis, entre otros.

Plan ESPN Plus Precio Prueba gratis Transmisión conjunta ESPN + (Mensual) $9.99 No tiene 3 dispositivos ESPN + (Anual) $99.99 / anual No tiene 3 dispositivos ESPN+, Disney+ y Hulu $12.99 / mensual No tiene 3 dispositivos

Dispositivos para ver ESPN+ desde Estados Unidos

Lista de dispositivos disponibles para ver las peleas del UFC 302 vía ESPN+ desde los Estados Unidos.

iPhones, iPads, and Apple TV

Android smartphones, tablets, y smart TVs

Amazon Fire TV y tablet

Roku

Xbox y Playstation

Samsung Smart TVs

PC (ESPN.com)

¿Qué es UFC FIGHT PASS?

UFC FIGHT PASS es el servicio de streaming definitivo para los aficionados a los deportes de combate con el que tendrás acceso a miles de horas de contenido, incluyendo:

Eventos en directo: Mira los mejores eventos de MMA, boxeo, kickboxing, Muay Thai y mucho más en directo.

Mira los mejores eventos de MMA, boxeo, kickboxing, Muay Thai y mucho más en directo. Contenido original: Disfruta de documentales, series y programas exclusivos de UFC FIGHT PASS.

Disfruta de documentales, series y programas exclusivos de UFC FIGHT PASS. Batallas históricas: Revive los combates más memorables de la historia de los deportes de combate.

UFC FIGHT PASS está disponible en todo el mundo y en miles de dispositivos, incluyendo Laptops, Apple TV, Xbox One, Amazon Fire TV, iPad, iPhone, Android devices, Chromecast, Roku, Samsung Smart TV, y LG Smart TV.

UFC 302: Makhachev vs. Poirier - Transmisión del evento desde New Jersey (Video: @UFC)