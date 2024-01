El Inter Miami, de Leo Messi, y el Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, medirán fuerzas en un partido amistoso internacional a disputarse este jueves 1 de febrero (15:00 horas de Buenos Aires; 1 pm ET | 12 pm CT | 11 am MT | 10 am PT) en el estadio Kingdom Arena de la ciudad de Riad, Arabia Saudita. La transmisión oficial para el público de Argentina, Estados Unidos, México, España y el resto de países del mundo, será por la app de MLS Pass de Apple TV Plus.

¿Qué precio tiene Apple TV para ver el partido Inter Miami vs. Al-Nassr?

Apple TV+ tiene un precio de 6.99 dólares al mes por suscripción con una prueba gratuita de 7 días con tu Apple ID. El servicio streaming es compatible con iPhone, iPad, iPod Rouch, Mac, Smart TV y desde el sitio web de Apple TV. También puedes adquirir la oferta de Apple One, que incluye Apple TV+, Apple Music, iCloud y Apple Arcade por un precio de 14.95 dólares mensuales .

La mejor manera para disfrutar de los juegos de Lionel Messi y Luis Suárez con la camiseta del Inter Miami en la MLS y otros torneos de los Estados Unidos de la Concacaf es a través de Apple TV+. Además, puedes disfrutar de las mejores series, documentos y películas para ver con la familia y amigas.

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Al-Nassr?

Países Canales de TV Estados Unidos MLS Pass de Apple TV México MLS Pass de Apple TV Canadá MLS Pass de Apple TV (DAZN) España MLS Pass de Apple TV (DAZN) Puerto Rico MLS Pass de Apple TV República Dominicana MLS Pass de Apple TV Panamá MLS Pass de Apple TV Costa Rica MLS Pass de Apple TV Guatemala MLS Pass de Apple TV El Salvador MLS Pass de Apple TV Nicaragua MLS Pass de Apple TV Cuba MLS Pass de Apple TV Haití MLS Pass de Apple TV Argentina MLS Pass de Apple TV Bolivia MLS Pass de Apple TV Chile MLS Pass de Apple TV Colombia MLS Pass de Apple TV Ecuador MLS Pass de Apple TV Brasil MLS Pass de Apple TV Perú MLS Pass de Apple TV Paraguay MLS Pass de Apple TV Venezuela MLS Pass de Apple TV Uruguay MLS Pass de Apple TV Reino Unido MLS Pass de Apple TV

Inter Miami y Al Nassr se ven las caras este jueves 1 de febrero en el estadio Kingdom Arena.

