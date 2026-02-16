El liderato de LaLiga se pone en juego este lunes 16 de febrero de 2026 con el vibrante derbi catalán entre Girona y FC Barcelona en el Estadio de Montilivi a partir de las 21:00, horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) a la espera de ver si el Barça de Hansi Flick mantiene su ventaja de un punto sobre el Real Madrid. El Girona buscará redimirse tras su reciente empate, pero los blaugranas llegan encendidos tras golear al Mallorca y con una racha de tres victorias seguidas en LaLiga 2026. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)

En España, el duelo Girona - FC Barcelona será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN y 216 DAZN Zona para el público italiano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Girona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Girona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Girona para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; no obstante, TiGo Sports se encargará de televisar el duelo en exclusiva para Paraguay y Bolivia.

Sigue el Barcelona vs. Girona en vivo y gratis por LaLiga 2026. Consulta aquí los horarios confirmados, alineaciones y opciones para ver el fútbol online hoy. ¡Vive la pasión del equipo culé desde cualquier rincón de Estados Unidos! | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite Girona vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 21:00 DAZN España, DAZN1 España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD Estados Unidos 3 p.m. ET / 12 p.m. PT ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App México 14:00 Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 14:00 Sky Sports HD El Salvador 14:00 Sky Sports HD Nicaragua 14:00 Sky Sports HD Honduras 14:00 Sky Sports HD Guatemala 14:00 Sky Sports HD Panamá 15:00 Sky Sports HD Perú 15:00 DIRECTV Sports y DGO Colombia 15:00 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 15:00 DIRECTV Sports y DGO Canadá 15:00 TSN y RDS Venezuela 16:00 DIRECTV Sports y DGO Bolivia 16:00 TiGo Sports Puerto Rico 16:00 ESPN Select y ESPN Deportes República Dominicana 16:00 Sky Sports HD y Rush Argentina 17:00 DIRECTV Sports y DGO Chile 17:00 DIRECTV Sports y DGO Uruguay 17:00 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 17:00 VPN Brasil 17:00 ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+ y Vivo Play