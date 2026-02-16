¡Duelo de titanes en Cataluña! Mira qué canal transmite el Girona vs. FC Barcelona en vivo hoy. No te pierdas LaLiga 2026 desde EE. UU., México y España con la mejor cobertura por TV y streaming. ¿Quién se llevará los tres puntos? | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Gestión Mix
El liderato de LaLiga se pone en juego este lunes 16 de febrero de 2026 con el vibrante derbi catalán entre Girona y FC Barcelona en el Estadio de Montilivi a partir de las 21:00, horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) a la espera de ver si el Barça de Hansi Flick mantiene su ventaja de un punto sobre el Real Madrid. El Girona buscará redimirse tras su reciente empate, pero los blaugranas llegan encendidos tras golear al Mallorca y con una racha de tres victorias seguidas en LaLiga 2026. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido Girona vs. FC Barcelona EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la jornada 24 de LaLiga EA Sports 2025-2026. (Foto: Composición Mag)
En España, el duelo Girona - FC Barcelona será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.

En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN y 216 DAZN Zona para el público italiano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Girona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Girona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.

En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Girona para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; no obstante, TiGo Sports se encargará de televisar el duelo en exclusiva para Paraguay y Bolivia.

¿Qué canal transmite Girona vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísHorario local del partidoCanales TV / Streaming principales
España21:00DAZN España, DAZN1 España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PTESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
México14:00Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
Costa Rica14:00Sky Sports HD
El Salvador14:00Sky Sports HD
Nicaragua14:00Sky Sports HD
Honduras14:00Sky Sports HD
Guatemala14:00Sky Sports HD
Panamá15:00Sky Sports HD
Perú15:00DIRECTV Sports y DGO
Colombia15:00DIRECTV Sports y DGO
Ecuador15:00DIRECTV Sports y DGO
Canadá15:00TSN y RDS
Venezuela16:00DIRECTV Sports y DGO
Bolivia16:00TiGo Sports
Puerto Rico16:00ESPN Select y ESPN Deportes
República Dominicana16:00Sky Sports HD y Rush
Argentina17:00DIRECTV Sports y DGO
Chile17:00DIRECTV Sports y DGO
Uruguay17:00DIRECTV Sports y DGO
Paraguay17:00VPN
Brasil17:00ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+ y Vivo Play
