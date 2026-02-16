El liderato de LaLiga se pone en juego este lunes 16 de febrero de 2026 con el vibrante derbi catalán entre Girona y FC Barcelona en el Estadio de Montilivi a partir de las 21:00, horario peninsular; 3 p.m. ET / 12 p.m. PT) a la espera de ver si el Barça de Hansi Flick mantiene su ventaja de un punto sobre el Real Madrid. El Girona buscará redimirse tras su reciente empate, pero los blaugranas llegan encendidos tras golear al Mallorca y con una racha de tres victorias seguidas en LaLiga 2026. ¿Quieres saber en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos las señales de televisión y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.
En España, el duelo Girona - FC Barcelona será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV), LaLiga TV Bar HD (Canal 146 de Movistar) y Movistar Plus.
En Alemania e Italia, estará a cargo de DAZN; pero también habrá transmisión de DAZN y 216 DAZN Zona para el público italiano. Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.
Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre FC Barcelona y Girona por la liga española.
En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el FC Barcelona contra Girona es SKY Sports HD, Izzi y SKY Plus HD.
En tanto, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del FC Barcelona-Girona para los países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; no obstante, TiGo Sports se encargará de televisar el duelo en exclusiva para Paraguay y Bolivia.
¿Qué canal transmite Girona vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26?
|País
|Horario local del partido
|Canales TV / Streaming principales
|España
|21:00
|DAZN España, DAZN1 España, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD
|Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
|Costa Rica
|14:00
|Sky Sports HD
|El Salvador
|14:00
|Sky Sports HD
|Nicaragua
|14:00
|Sky Sports HD
|Honduras
|14:00
|Sky Sports HD
|Guatemala
|14:00
|Sky Sports HD
|Panamá
|15:00
|Sky Sports HD
|Perú
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|15:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Canadá
|15:00
|TSN y RDS
|Venezuela
|16:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|16:00
|TiGo Sports
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN Select y ESPN Deportes
|República Dominicana
|16:00
|Sky Sports HD y Rush
|Argentina
|17:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|17:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|17:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|17:00
|VPN
|Brasil
|17:00
|ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+ y Vivo Play