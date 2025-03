La temporada 2025 de la Fórmula 1 comienza por todo lo alto con el Gran Premio de Australia, la jornada inaugural del calendario de la ‘categoría reina’ del automovilismo que se correrá el domingo 16 de marzo (0:00 am ET / 9:00 pm PT y 10:00 pm del Tiempo de Centro de México, CDMX, del sábado 15), y tendrá una duración de 58 vueltas, que sumarán un total de 306.124 km, en el Circuito de Albert Park en Melbourne. Aquí te informaré sobe todos los canales de televisión y plataformas online que debes sintonizar para no perderte la transmisión de la carrera en diferentes países del mundo en el que 20 pilotos competirán por la gloria individual y 10 escuderías, por la de mejor constructor de monoplazas.

ESPN (en inglés) y ESPN Deportes (en español) se encargarán de televisar el GP de Australia 2025 en Estados Unidos, mientras que por streaming las opciones son FuboTV, F1 TV Pro y ESPN+. Por otro lado, los fanáticos del deporte motor en México podrán ver la carrera por FOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y, también, F1 TV Pro.

En Latinoamérica, el GP de Australia será transmitido por ESPN, FOX Sports Argentina y el servicio streaming de Disney+. Estas serán las señales disponibles en esta parte del mundo para ver el inicio de la temporada F1.

Si te encuentras en España, tu mejor opción para ver el Gran Premio de Abu Dabi es DAZN F1, disponible en Movistar Plus. Aquí podrás seguir a los pilotos Carlos Sainz Jr. (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).

¿Qué pasa si no puedes ver la carrera en tu país? En ese tipo de casos, lo recomendable es adquirir una VPN (Red privada virtual, en inglés) que te permita seguir la Fórmula Uno en canales extranjeros de cualquier parte del mundo que sí cuentan con los derechos de transmisión.

¡La emoción de la F1 llega a Australia! No te pierdas la carrera del Gran Premio en directo y sigue todos los detalles en tiempo real desde el Circuito de Albert Park. | Crédito: formula1.com / Composición Mix

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Pro México FOX Sports, FOX Sports Premium, FOX Sports App y F1 TV Pro España DAZN, DAZN F1 y Movistar F1 Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro Rep. Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Pro

Ajusta tu reloj y no te pierdas ni un segundo del GP de Australia 2025. Consulta el horario y prepárate para la acción del inicio de temporada de la F1. | Crédito: formula1.com / Composición Mix

Horario del Gran Premio de Australia 2025

22:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

23:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

00:00 horas del 16 de marzo en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

01:00 horas del 16 de marzo en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

05:00 horas del 16 de marzo en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos

00:00 am ET del 16 de marzo (hora del Este)

11:00 pm CT (hora del Centro)

10:00 pm MT (hora de Montaña)

09:00 pm PT (hora del Pacífico)

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Australia 2025 de la F1, que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito de Albert Park, de 5.278 km de longitud, el sábado 14 de marzo. | Crédito: GEC