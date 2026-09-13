Chivas de Guadalajara recibe a Xolos de Tijuana este domingo 13 de septiembre por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro se disputará en el Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco, y tendrá transmisión diferente según el país: en México irá única y exclusivamente por Amazon Prime Video, mientras que el público hispano en Estados Unidos podrá seguirlo por Telemundo, Peacock y Universo. A continuación, te detallamos cómo ver el partido Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM en vivo desde tu dispositivo de preferencia.

Señal de Telemundo Deportes EN VIVO para ver el juego de Chivas vs. Pumas en directo, este domingo 13 de septiembre, por la Jornada 8 del Apertura 2026. (Foto: @chivas / @pumasunam / Composición El Comercio MAG)

¿Cómo ver Prime VIDEO EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX?

En México, Chivas vs. Pumas se transmite en vivo y online por Prime Video, plataforma que posee los derechos de los partidos del Rebaño Sagrado como local. Para acceder, debes tener una cuenta activa de Amazon Prime o Prime Video e ingresar al apartado de deportes o buscar el encuentro desde la aplicación.

La señal de Prime Video para este partido corresponde al territorio mexicano. Por ello, los aficionados que estén en Estados Unidos no deben asumir que podrán ver el juego mediante Prime Video México: la transmisión para ese país está asignada a Telemundo Deportes, Peacock y Universo.

Para los mexicanos y latinos residentes en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York o Miami, la alternativa más directa será Peacock, que emite el partido por streaming en Estados Unidos. También habrá cobertura en Telemundo Deportes; FOX Deportes tendría una emisión diferida, de acuerdo con la guía oficial del club.

Pasos para ver Chivas vs. Pumas por Prime Video en México

Ingresa a la app o web de Prime Video con una suscripción activa. Busca “Chivas vs. Xolos” o revisa la sección de deportes y eventos en vivo. Selecciona la transmisión programada para el sábado 22 de agosto. Conéctate antes de las 5:07 p. m., hora del centro de México, para seguir la previa y no perder el inicio.

La disponibilidad de la señal puede estar sujeta a ubicación geográfica y a las condiciones de cada plataforma.

¿En qué dispositivos puedo ver Prime VIDEO en México?

Prime Video permite seguir eventos en vivo desde distintos dispositivos conectados a internet. Para ver Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM en México, el usuario puede acceder desde una smart TV compatible, computadora, celular, tablet, dispositivos Fire TV y otros equipos que admitan la aplicación oficial de Prime Video.

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO, (13-09-2026).- Prime Video transmitirá EN VIVO el partido de Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por la Liga MX desde el Estadio Akron. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Dispositivos compatibles con Prime Video

Smart TV con la aplicación de Prime Video.

Amazon Fire TV Stick y otros dispositivos Fire TV.

Teléfonos Android y iPhone mediante la app de Prime Video.

Tablets Android, iPad y tabletas Fire.

Computadoras con navegador web compatible.

Consolas de videojuegos compatibles con Prime Video.

Dispositivos de streaming compatibles, según modelo y sistema operativo.

Antes del partido, conviene actualizar la aplicación, comprobar la sesión de la cuenta y verificar una conexión estable a internet. Prime Video indica que su plataforma incluye transmisiones deportivas en vivo, repeticiones y contenidos bajo demanda.

Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por Liga MX 2026

Chivas y Pumas se enfrentan este domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Akron, por la octava fecha del Apertura 2026. El club Guadalajara confirma el pitazo inicial a las 7:07 p. m. en México, por lo que la recomendación es ingresar a la transmisión con antelación para no perderte ni un solo detalle.

País o zona Hora Dónde ver México 7:07 p. m. (hora del centro) Amazon Prime Video Estados Unidos, Este 9:07 p. m. ET Telemundo, Universo y Peacock Estados Unidos, Centro 8:07 p. m. CT Telemundo, Universo y Peacock Estados Unidos, Montaña 7:07 p. m. MT Telemundo, Universo y Peacock Estados Unidos, Pacífico 6:07 p. m. PT Telemundo, Universo y Peacock Perú 8:07 p. m. Consultar disponibilidad local Argentina 10:07 p. m. Consultar disponibilidad local

Los horarios de Estados Unidos toman como referencia el calendario publicado para el encuentro: 9:07 p. m. en la Costa Este y 6:07 p. m. en la Costa Oeste.

Ficha del partido Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM

Partido : Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM. por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

: Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM. por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Domingo, 13 de septiembre de 2026.

: Domingo, 13 de septiembre de 2026. Estadio : Akron, Zapopan, Jalisco.

: Akron, Zapopan, Jalisco. Transmisión en México : Amazon Prime Video.

: Amazon Prime Video. Transmisión en Estados Unidos: Telemundo y fuboTV.