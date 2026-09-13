Este domingo 13 de septiembre estarán cara a cara Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM en el Estadio Akron por la Fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como se trata de un partido imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este domingo 13 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:07 pm

Estados Unidos (CT): 8:07 pm

Estados Unidos (MT): 7:07 pm

Estados Unidos (PT): 6:07 pm

México (CDMX): 7:07 pm

España: 3:07 am del lunes 14 de septiembre

Puerto Rico: 9:07 pm

Panamá: 8:07 pm

Costa Rica: 7:07 pm

República Dominicana: 9:07 pm

El Salvador: 7:07 pm

Guatemala: 7:07 pm

Honduras: 7:07 pm

Nicaragua: 7:07 pm

Argentina: 10:07 pm

Brasil (Brasilia): 10:07 pm

Uruguay: 10:07 pm

Chile (Santiago): 9:07 pm

Paraguay: 10:07 pm

Bolivia: 9:07 pm

Venezuela: 9:07 pm

Ecuador: 8:07 pm

Perú: 8:07 pm

Colombia: 8:07 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM?

Este domingo 13 de septiembre se podrá ver el juego Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo

México: Amazon Prime Video

Puerto Rico: Telemundo, NAICOM