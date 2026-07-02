Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina juegan hoy miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium, California. El compromiso está pactado para las 4:00 p.m. (PT), 5:00 p.m. (MT), 6:00 p.m.(CT) y 7:00 p.m. (ET). Tras quedar primeros en su grupo, el cuadro liderado por Mauricio Pochettino quiere continuar haciendo historia y regalar una alegría a sus hinchas.

La transmisión oficial del partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en los Estados Unidos estará disponible a través de Telemundo Deportes, Universo y Fox Sports 1 (FS1), además de la plataforma de streaming como Peacock.

¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia?

Para ver la transmisión de Telemundo Deportes en streaming, necesitas la aplicación oficial con acceso de proveedor de TV. También puedes utilizar plataformas OTT compatibles con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

App Telemundo (iOS y Android)

Permite ver la programación en vivo de Telemundo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece contenido bajo demanda, resúmenes, entrevistas y acceso a eventos deportivos especiales compatibles con Chromecast y AirPlay.

Peacock

La plataforma oficial de NBCUniversal ofrece cobertura de gran parte de los contenidos de Telemundo Deportes, además de programas especiales, análisis y contenido complementario del Mundial 2026.

Hulu + Live TV

Incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Su disponibilidad puede variar según la ciudad donde se encuentre el usuario.

YouTube TV

Permite acceder a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados, además de DVR ilimitado en la nube y acceso desde múltiples dispositivos.

fuboTV

Es una de las plataformas preferidas por los aficionados al deporte debido a su amplia oferta de canales deportivos, incluyendo Telemundo, Universo y FS1 en mercados compatibles.

FOX One

La plataforma oficial de FOX permitirá seguir la transmisión en inglés del encuentro mediante Fox Sports 1 para usuarios con suscripción o proveedor autorizado.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. Bosnia por el Mundial de Fútbol en EE. UU.?

Te presentamos la guía de la lista de canales para que puedas disfrutar de la señal de Telemundo según tu operador de cable o televisión satelital dentro de Estados Unidos.

Telemundo en Nueva York, NY

Canal 47 de señal abierta

Canal 47 de Spectrum

Canales 16 y 1007 de Optimum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Miami, Florida

Canal 51 de señal abierta

Canal 13 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Orlando, Florida

Canal 31 de señal abierta

Canal 62 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Tampa, Florida

Canal 49 de señal abierta

Canal 19 de Spectrum

Canal 21 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Atlanta, Georgia

Canal 47.2 de señal abierta

Canal 18 de Xfinity

Canal 24 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Chicago, Illinois

Canales 5.3 y 44 de señal abierta

Canal 4 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Dallas, Texas

Canal 39 de señal abierta

Canal 10 de Spectrum

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Houston, Texas

Canal 47 de señal abierta

Canal 11 de Xfinity

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Los Ángeles, California

Telemundo 52 en señal abierta

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

Telemundo en Phoenix, Arizona

Canal 39 de señal abierta

Canal 20 de Cox

Canal 835 de Dish

Canales 406 y 407 de DIRECTV

¿Cómo ver Estados Unidos vs. Bosnia ONLINE por Peacock?

La plataforma Peacock ofrecerá acceso a la cobertura en español del Mundial 2026 para los usuarios ubicados en Estados Unidos. El servicio es compatible con:

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Roku

Chromecast

iPhone y iPad

Teléfonos Android

Computadoras Windows y Mac

Peacock forma parte de las plataformas oficiales que distribuyen la cobertura del Mundial 2026 junto a Telemundo para el mercado estadounidense.

SANTA CLARA, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 1/07/2026.- Peacock y Telemundo Deportes, EN DIRECTO el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en Levi's Stadium, Santa Clara, Estados Unidos. Imagen de la selección de Estados Unidos.

Precios de Peacock en Estados Unidos

Plan Precio mensual Precio anual Peacock Select $7.99 al mes $79.99 al año Peacock Premium $10.99 al mes $109.99 Peacock Premium Plus $16.99 al mes $169.99

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026: horarios, canales y dónde juegan

Partido: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – 16avos de final

Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026

Hora: 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

Canales de TV: Telemundo, Universo y Fox Sports 1 (FS1)

Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, FOX One, fuboTV, Hulu + Live TV y YouTube TV

Estadio: Levi’s Stadium

Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)