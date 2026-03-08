Sigue el desarrollo del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con este encuentro de la Jornada 3. Este domingo 8 de marzo, mira el duelo de Países Bajos vs. República Dominicana EN VIVO y EN DIRECTO desde el Estadio loanDepot Park de Miami, Florida, en un duelo donde los caribeños quieren continuar por la senda del triunfo para clasificarse a los cuartos de final. Aquí te cuento a qué hora juegan y qué canales transmiten este enfrentamiento .

Teleantillas Canal 10 transmite el partido entre República Dominicana vs. Países Bajos EN VIVO este domingo 8 de marzo por el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juegan Países Bajos vs. Rep. Dominicana EN VIVO por CMB 2026?

El inicio del juego de Países Bajos vs. Rep. Dominicana por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será a partir de las 12:00 p.m. Tiempo del Este en USA o 1:00 p.m. República Dominicana. Estos son los horarios para que puedas ver el debut de los centroamericanos ante los caribeños. Aquí podrás seguir el minuto a minuto o mira la programación para no perderte este kickoff.

País Horario México 11:00 a.m. República Dominicana 1:00 p.m. Puerto Rico 1:00 p.m. Colombia 12:00 p.m. Estados Unidos 12:00 p.m. ET Venezuela 1:00 p.m. Nicaragua 11:00 a.m. Panamá 12:00 p.m. Brasil 2:00 p.m. Cuba 12:00 p.m.

¿Qué canal transmite Países Bajos vs. Rep. Dominicana por CMB 2026?

El juego de Países Bajos vs. Rep. Dominicana EN VIVO será transmitido a través de Tele Antillas (República Dominicana) o FOX (Estados Unidos). Además, puedes seguirlo online mediante Disney Plus en todo Latinoamérica o Fox Sports App en Estados Unidos si quieres verlo en streaming.

Estos son todos los canales oficiales para seguir el minuto a minuto del juego entre ambas naciones por la Jornada 3 del Clásico Mundial 2026.

