Las noches mágicas de la UEFA Champions League llegan a su fin en esta temporada 2023-24, pues Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentarán el sábado 1 de junio en la gran final en el Wembley Stadium, desde las 21:00 horas en España, 16.00 horas en Argentina, 14.00 horas (COL, PER, ECU) y 15.00 horas en USA, y podrás seguirlo por TV por los canales Movistar Liga de Campeones (60), Movistar Plus+ (7), Liga de Campeones UHD (441) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Enseguida te brindaré una detallada agenda para que no te pierdas ni un segundo de este importante duelo.

El último partido de la temporada para ambos clubes. Por un lado, Real Madrid, el más ganador de la UEFA Champions League con 14 títulos, del otro Borussia Dortmund que ostenta un campeonato que se remonta hasta 1997 y un subcampeonato más reciente en 2013. Ambas escuadras han demostrado ser las mejores de todo el ‘Viejo Continente’, por lo que se espera presenciar un partido que quedará grabado en la historia del fútbol mundial.

¿Cómo ver Movistar Plus en directo, Real Madrid vs. Borussia Dortmund?

En España, puedes ver el duelo entre Real Madrid - Borussia Dortmund en directo por Movistar Liga de Campeones (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7) canal de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil.

¿Cómo contratar Movistar Plus para ver Movistar Liga de Campeones?

Te muestro las opciones para ver Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en Movistar Plus, de acuerdo al plan que mejor se adecue a tu economía:

PLANES DE FÚTBOL EN MOVISTAR ESPAÑA Champions y Europa League Todo el Fútbol LALIGA Movistar+ CONTENIDO Toda la Champions y la Europa League, los mejores partidos de la Copa del Rey y las mejores ligas internacionales LALIGA EA SPORTS (1ª División), Champions League, Europa League, LALIGA HYPERMOTION (2ª División), Serie A y Bundesliga LALIGA EA SPORTS (1ª División) y LALIGA HYPERMOTION (2ª División) Lo mejor de LALIGA y Champions, competiciones deportivas, un estreno de cine al día, series originales e internacionales, programas originales Movistar Plus+ y más de 80 canales PRECIO 21 euros mensuales

45 euros mensuales

32 euros mensuales

12 euros mensuales