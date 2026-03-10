La intensidad de la UEFA Champions League regresa con un atractivo enfrentamiento en Inglaterra entre Newcastle y Barcelona , correspondiente al partido de ida de los octavos de final. El duelo se disputará este martes 10 de marzo desde las 9:00 p.m. (hora en España) . El emblemático St James’ Park, con capacidad para más de 50 mil aficionados, será el escenario donde ambos equipos comenzarán una serie que promete intensidad, presión desde las gradas y fútbol de alto nivel europeo.

El conjunto inglés intentará sacar provecho de su condición de local y del fuerte respaldo de su afición para dar el primer golpe en la eliminatoria. El equipo dirigido por Eddie Howe ha convertido a St James’ Park en una plaza complicada para cualquier rival en Europa, un factor que podría resultar decisivo frente a un adversario acostumbrado a manejar el balón y controlar el ritmo del juego. Para las “Urracas”, esta serie representa una oportunidad de confirmar su crecimiento en el escenario continental y acercarse a unos históricos cuartos de final.

Del otro lado estará el Barcelona, que aterriza en suelo inglés con el objetivo de volver a consolidarse entre los grandes protagonistas del torneo. El equipo dirigido por Hansi Flick buscará imponer su propuesta ofensiva con jugadores como Pedri, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Con el partido de vuelta aún pendiente en España, el choque en Newcastle puede marcar el rumbo de una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas de esta fase.

El Barcelona va por un triunfo en Inglaterra que le permita dar un paso importante en su objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Champions (Foto: @FCBarcelona)

¿Quieres mirar el juego en tu televisor Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para el público español está a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming).

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Newcastle vs. Barcelona por la Champions League?

En España, el partido Newcastle vs. Barcelona se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Newcastle vs. Barcelona por streaming online?

El partido Newcastle vs. Barcelona se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

