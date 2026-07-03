Lionel Messi inicia este jueves el camino de Argentina en la fase eliminatoria del Mundial 2026. La Albiceleste se enfrenta a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, un encuentro que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens desde las 19:00 horas de Buenos Aires. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a los octavos de final frente a una de las selecciones que más ha sorprendido durante el torneo.
La transmisión oficial en señal abierta para Argentina estará a cargo de Telefe EN VIVO, mientras que los usuarios también podrán seguir el compromiso mediante Mi Telefe, la plataforma digital del canal. Si buscas dónde ver Argentina vs. Cabo Verde EN DIRECTO, aquí encontrarás toda la información sobre canales, streaming y dispositivos compatibles.
El ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, por lo que la Albiceleste intentará evitar cualquier sorpresa en el inicio de la fase de eliminación directa.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Cabo Verde?
Los aficionados podrán seguir el partido mediante Telefe, disponible en señal abierta y a través de los principales operadores de televisión del país.
Telefe puede verse gratis por televisión abierta a través del Canal 11 en Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA), además de su red de estaciones afiliadas en distintas provincias argentinas.
Canales de Telefe en Argentina
- Canal 11 (señal abierta)
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Además, el encuentro también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma oficial de streaming del canal.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone y iPad
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Tablets
- Chromecast
- Dispositivos de transmisión compatibles
Solo será necesario acceder a la aplicación o al sitio web oficial de Mi Telefe para seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.
¿A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde hoy?
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este jueves 3 de julio desde las 19:00 horas de Buenos Aires en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Argentina vs. Cabo Verde: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Cabo Verde
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Dieciseisavos de final
|Fecha
|Jueves 3 de julio de 2026
|Hora
|19:00 (Argentina)
|TV abierta
|Telefe (Canal 11) y TV Pública
|TV paga
|TyC Sports y DIRECTV Sports
|Streaming
|Mi Telefe y DGO
|Estadio
|Hard Rock Stadium
|Ciudad
|Miami Gardens, Florida
Preguntas frecuentes sobre Argentina vs. Cabo Verde
¿Qué canal transmite Argentina vs. Cabo Verde en Argentina?
El partido será transmitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Telefe GRATIS en Argentina?
Telefe puede verse gratis por televisión abierta a través del Canal 11 en Buenos Aires y mediante la red de repetidoras y afiliadas del canal en distintas provincias del país.
¿Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde online?
La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe y otras plataformas habilitadas por los operadores con derechos de transmisión.
¿Juega Lionel Messi hoy?
Sí. Lionel Messi forma parte de la convocatoria de Argentina para el partido frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
¿Qué selección avanza si gana este partido?
El ganador obtendrá la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.