TORONTO, CANADÁ, 02/07/2026.- Cobertura oficial de Mi Telefe EN VIVO GRATIS para mirar el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Copa Mundial de la FIFA 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO
TORONTO, CANADÁ, 02/07/2026.- Cobertura oficial de Mi Telefe EN VIVO GRATIS para mirar el partido Portugal vs. Croacia hoy por los dieciseisavos de final del Copa Mundial de la FIFA 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Hay futbolistas que marcan una época y otros que consiguen desafiar el paso del tiempo. Cristiano Ronaldo y Luka Modric pertenecen a ese grupo cada vez más reducido de leyendas que siguen compitiendo al máximo nivel cuando muchos ya forman parte de la historia. Este jueves 2 de julio volverán a compartir escenario en un duelo de eliminación directa del Mundial 2026, cuando Portugal y Croacia se enfrenten desde las 20:00 horas de Buenos Aires (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El conjunto portugués llega impulsado por el liderazgo de Cristiano Ronaldo y una generación repleta de talento encabezada por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão. Croacia, por su parte, vuelve a confiar en la experiencia de Luka Modric para intentar prolongar su recorrido en el torneo. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante Telefe, además de diversas plataformas de televisión y streaming autorizadas.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales cableoperadores del país para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de Telefe en Argentina

  • Canal 11 en señal abierta
  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canal 80.5 de Flow

Además de la señal abierta de Telefe, los aficionados argentinos también podrán seguir el partido mediante TyC Sports, DIRECTV Sports (DSports), Flow, DGO, TyC Sports Play y Paramount+.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los usuarios podrán acceder a la transmisión online del partido mediante Mi Telefe, plataforma oficial que permite seguir la programación en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Solo necesitas descargar la aplicación o ingresar desde el navegador web para disfrutar del encuentro entre portugueses y croatas desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con Mi Telefe

  • Teléfonos Android
  • iPhone (iOS)
  • Tablets Android
  • iPad
  • Smart TV
  • Android TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac

Otras opciones para ver Portugal vs. Croacia en Argentina

Además de Telefe, los aficionados argentinos contarán con múltiples alternativas para seguir el partido entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Canales y plataformas disponibles en Argentina

  • Telefe
  • TyC Sports
  • DIRECTV Sports (DSports)
  • DGO
  • Flow
  • TyC Sports Play
  • Paramount+
  • Mi Telefe

Portugal vs. Croacia: horario, TV y dónde ver partido EN VIVO por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoPortugal vs. Croacia
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final
FechaJueves 2 de julio de 2026
Horario20:00 horas de Buenos Aires
TVTelefe, TyC Sports y DSports
StreamingMi Telefe, DGO, Flow, TyC Sports Play y Paramount+
EstadioBMO Field Stadium
CiudadToronto, Canadá

Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con Cristiano Ronaldo buscando extender su última aventura mundialista y Luka Modric liderando una vez más a la generación dorada croata, el partido promete emociones fuertes desde el primer minuto. En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por Telefe, además de múltiples señales deportivas y plataformas digitales con cobertura completa desde Toronto.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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