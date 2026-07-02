Hay futbolistas que marcan una época y otros que consiguen desafiar el paso del tiempo. Cristiano Ronaldo y Luka Modric pertenecen a ese grupo cada vez más reducido de leyendas que siguen compitiendo al máximo nivel cuando muchos ya forman parte de la historia. Este jueves 2 de julio volverán a compartir escenario en un duelo de eliminación directa del Mundial 2026, cuando Portugal y Croacia se enfrenten desde las 20:00 horas de Buenos Aires (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
El conjunto portugués llega impulsado por el liderazgo de Cristiano Ronaldo y una generación repleta de talento encabezada por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão. Croacia, por su parte, vuelve a confiar en la experiencia de Luka Modric para intentar prolongar su recorrido en el torneo. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante Telefe, además de diversas plataformas de televisión y streaming autorizadas.
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?
Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales cableoperadores del país para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales de Telefe en Argentina
- Canal 11 en señal abierta
- Canal 10 de Cablevisión Flow
- Canal 10 de Super Canal
- Canal 10 de TeleRed
- Canal 10 de Movistar TV
- Canal 12 de Telecentro
- Canal 17 de Megacable
- Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
- Canal 603 de Cablevideo
- Canal 80.5 de Flow
Además de la señal abierta de Telefe, los aficionados argentinos también podrán seguir el partido mediante TyC Sports, DIRECTV Sports (DSports), Flow, DGO, TyC Sports Play y Paramount+.
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?
Los usuarios podrán acceder a la transmisión online del partido mediante Mi Telefe, plataforma oficial que permite seguir la programación en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.
Solo necesitas descargar la aplicación o ingresar desde el navegador web para disfrutar del encuentro entre portugueses y croatas desde cualquier dispositivo compatible.
Dispositivos compatibles con Mi Telefe
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android
- iPad
- Smart TV
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
Otras opciones para ver Portugal vs. Croacia en Argentina
Además de Telefe, los aficionados argentinos contarán con múltiples alternativas para seguir el partido entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.
Canales y plataformas disponibles en Argentina
- Telefe
- TyC Sports
- DIRECTV Sports (DSports)
- DGO
- Flow
- TyC Sports Play
- Paramount+
- Mi Telefe
Portugal vs. Croacia: horario, TV y dónde ver partido EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Portugal vs. Croacia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final
|Fecha
|Jueves 2 de julio de 2026
|Horario
|20:00 horas de Buenos Aires
|TV
|Telefe, TyC Sports y DSports
|Streaming
|Mi Telefe, DGO, Flow, TyC Sports Play y Paramount+
|Estadio
|BMO Field Stadium
|Ciudad
|Toronto, Canadá
Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con Cristiano Ronaldo buscando extender su última aventura mundialista y Luka Modric liderando una vez más a la generación dorada croata, el partido promete emociones fuertes desde el primer minuto. En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por Telefe, además de múltiples señales deportivas y plataformas digitales con cobertura completa desde Toronto.