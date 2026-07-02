Hay futbolistas que marcan una época y otros que consiguen desafiar el paso del tiempo. Cristiano Ronaldo y Luka Modric pertenecen a ese grupo cada vez más reducido de leyendas que siguen compitiendo al máximo nivel cuando muchos ya forman parte de la historia. Este jueves 2 de julio volverán a compartir escenario en un duelo de eliminación directa del Mundial 2026, cuando Portugal y Croacia se enfrenten desde las 20:00 horas de Buenos Aires (7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El conjunto portugués llega impulsado por el liderazgo de Cristiano Ronaldo y una generación repleta de talento encabezada por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão. Croacia, por su parte, vuelve a confiar en la experiencia de Luka Modric para intentar prolongar su recorrido en el torneo. ¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, teléfono móvil, Tablet o PC? La transmisión oficial para Argentina estará disponible mediante Telefe, además de diversas plataformas de televisión y streaming autorizadas.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Portugal vs. Croacia por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales cableoperadores del país para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Portugal y Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales de Telefe en Argentina

Canal 11 en señal abierta

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Además de la señal abierta de Telefe, los aficionados argentinos también podrán seguir el partido mediante TyC Sports, DIRECTV Sports (DSports), Flow, DGO, TyC Sports Play y Paramount+.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los usuarios podrán acceder a la transmisión online del partido mediante Mi Telefe, plataforma oficial que permite seguir la programación en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet.

Solo necesitas descargar la aplicación o ingresar desde el navegador web para disfrutar del encuentro entre portugueses y croatas desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con Mi Telefe

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Computadoras Windows

Computadoras Mac

Otras opciones para ver Portugal vs. Croacia en Argentina

Además de Telefe, los aficionados argentinos contarán con múltiples alternativas para seguir el partido entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Canales y plataformas disponibles en Argentina

Telefe

TyC Sports

DIRECTV Sports (DSports)

DGO

Flow

TyC Sports Play

Paramount+

Mi Telefe

Portugal vs. Croacia: horario, TV y dónde ver partido EN VIVO por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Portugal vs. Croacia Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final Fecha Jueves 2 de julio de 2026 Horario 20:00 horas de Buenos Aires TV Telefe, TyC Sports y DSports Streaming Mi Telefe, DGO, Flow, TyC Sports Play y Paramount+ Estadio BMO Field Stadium Ciudad Toronto, Canadá

Portugal y Croacia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con Cristiano Ronaldo buscando extender su última aventura mundialista y Luka Modric liderando una vez más a la generación dorada croata, el partido promete emociones fuertes desde el primer minuto. En Argentina, los aficionados podrán seguir el encuentro EN VIVO por Telefe, además de múltiples señales deportivas y plataformas digitales con cobertura completa desde Toronto.