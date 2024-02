Lionel Messi dice que una lesión le impidió jugar para el Inter Miami en un lucrativo partido amistoso en Hong Kong, luego de haber sido abucheado por la multitud por quedarse en el banquillo. Se escuchó a los fanáticos dentro del estadio gritando pidiendo un reembolso, mientras que el copropietario de la franquicia, David Beckham, también recibió críticas. Los ministros de Hong Kong incluso admitieron que el gobierno intentó convencer a Miami para que incorporara a Messi. ¿Qué dijo el astro argentino?

Lionel Messi ha subrayado que una lesión le impidió jugar con el Inter Miami en un amistoso de alto nivel en Hong Kong, tras haber sido abucheado por quedarse en el banquillo. El ganador de la Copa Mundial de Argentina dice que “quería participar” después de haber sido criticado por el gobierno de la región administrativa especial de China por no participar en el partido.

Se escuchó a los seguidores, que pagaron cada uno más de £100 por una entrada, gritando pidiendo un reembolso, mientras que el copropietario de la franquicia, el ex capitán de Inglaterra David Beckham, también fue abucheado cuando pronunció un discurso en el partido del domingo.

Lionel Messi volvió a sumar minutos en el juego ante Vissel Kobe luego de ausentarse ante Hong Kong y levantar polémica con el público local y los organizadores. (Foto: AFP)

¿Qué dijo Messi al no jugar en el amistoso Inter Miami vs. Hong Kong?

“Lamentablemente en el fútbol, en cualquier partido pueden pasar cosas que nos puedan lesionar. A mí me pasó”, dijo Messi. “No pude jugar el partido de Hong Kong y fue una pena porque siempre quise participar. Quería estar allí, y más cuando se trataba de estos juegos cuando viajábamos tan lejos y la gente estaba tan emocionada de ver nuestros partidos.”

“Espero que podamos volver y podamos jugar otro partido y yo pueda jugar, como hago siempre que puedo. Pero la verdad es que es una pena que no haya podido participar”, señaló.

“La verdad es que me siento muy bien respecto a hace unos días, y dependiendo de cómo vaya ese (entrenamiento) [podría jugar el miércoles]. Si te soy sincero, todavía no sé si podré jugar o no, pero me siento mucho mejor y tengo muchas ganas de poder jugar”.

¿Qué sigue para Leo Messi y el Inter Miami?

Un encuentro con el Vissel Kobe es el último del Inter Miami en una gira internacional de la jet-set que los ha llevado desde El Salvador hasta el Lejano Oriente pasando por Arabia Saudita. Tienen un amistoso más en suelo estadounidense, contra el primer club de Messi, Newell’s Old Boys, antes de abrir la campaña de la MLS 2024 en casa ante el Real Salt Lake el 21 de febrero.