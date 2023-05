La Kings League, el proyecto deportivo bajo el mando del ex jugador Gerard Pique y el streamer español Ibai Llanos, reunió a populares personalidades del Internet de Latinoamérica y España para que compitan como presidentes de un equipo de fútbol 7 en Barcelona.

El campeonato suma nuevas reglas en la competición futbolística y en el montaje de los partidos, atrayendo a nuevo seguidores que sintonizan fecha tras fecha el evento en la plataforma de streaming Twitch.

La Kings League se juega en un formato de fútbol 7 contra 7, equipos que cada streamer posee y que están integrados por jugadores profesionales de Fútbol 7. Los playsoffs, la penúltima etapa de la competencia, reúne a 8 equipos de los 12 que conforman el torneo, para que compitan y queden solo 4 finalistas.

Entre los streamers más populares que participan en la Kings League están The Grefg, Perxitaa, o Ibai Llanos, y ex futbolistas profesionales como el ex arquero español Iker Casillas, o el ex delantero argentino, Sergio “Kun” Agüero.

Durante la primera edición de la Kings League, se logró contar con la asistencia de 92,522 personas en el Spotify Camp Nou , el estadio del Barcelona y que acogió la final de la temporada 2023, en la que ganó el equipo “El Barrio”, del streamer Adrián Contreras.

Dicha final, también llamada “Final Four″, contó con la participación de los equipos Aniquiladores FC., Los Troncos FC y Saiyans FC.





El Barrio fue el equipo campeón de la primera Kings League de la historia. (Foto: Twitter Kings League)

¿Cuál es el formato de esta competición?

De acuerdo a las normas, estas son las nuevas reglas que se aplican en el nuevo formato Fútbol 7 de la Kings League:

Los partidos se conforman de dos tiempos de 20 minutos cada uno de ellos y se inician cuando el balón cae al centro del campo desde una caja suspendida encima del campo. Los jugadores corren desde cada portería para tocar el balón como en el deporte waterpolo.

Si el encuentro termina en empate se decide el ganador con una tanda de penaltis . En este caso, el lanzador sale con el balón desde el centro del campo y dispone de cinco segundos para alcanzar la meta rival donde se encuentra el portero.

. En este caso, el lanzador sale con el balón desde el centro del campo y dispone de cinco segundos para alcanzar la meta rival donde se encuentra el portero. Solo una vez cada partido se podrá usar el VAR para revisar una jugada a solicitud de cada equipo. En caso la revisión del VAR no influya en la decisión del árbitro, el equipo no podrá volver a hacer uso de este recurso.

En caso la revisión del VAR no influya en la decisión del árbitro, el equipo no podrá volver a hacer uso de este recurso. Las tarjetas amarillas se castigan con 2 minutos de suspensión y la roja con 5 minutos.

Todos los equipos tienen permitido utilizar una arma secreta, una ventaja en forma de carta que los entrenadores eligen al inicio de cada compromiso y que puede ser: el gol doble (durante dos minutos), expulsar a un rival 2 minutos, robo de carta o arma, penalti y comodín.

¿Quiénes participan en la Kings League?

Los presidentes de los equipos que conforman la Kings League (Foto: Rivers / Instagram)

1K FC . Presidente: Iker Casillas .

. Presidente: . ANIQUILADORES FC . Presidente: Juan Guarnizo .

. Presidente: . EL BARRIO . Presidente: Adri Contreras .

. Presidente: . JIJANTES FC . Presidente: Gerard Romero.

. Presidente: KUNISPORTS . Presidente: Kun Agüero.

. Presidente: LOS TRONCOS FC . Presidente: Perxitaa .

. Presidente: . PIO FC. Presidenta: Rivers .

Presidenta: . PORCIONOS FC . Presidente: Ibai Llanos .

. Presidente: . RAYO DE BARCELONA . Presidente: Spursito.

. Presidente: SAIYANS FC. Presidente: TheGrefg .

Presidente: . ULTIMATE MÓSTOLES . Presidente: DjMaRiiO .

. Presidente: . XBUYER TEAM. Presidentes: Hermanos Buyer.

