¿Cómo y dónde ver, Italia vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO? La Vinotinto tendrá una complicada tarea ante los europeos en lo que será un partido amistoso internacional entre selecciones nacionales en 2024. El partido se desarrollará este jueves 21 desde las 17:00 hora local de Caracas en el Chase Stadium de Miami . Cabe precisar que este juego será de suma importancia para que ambas selecciones puedan sacar conclusiones y llegar en óptimas condiciones a la Eurocopa y Copa América, respectivamente. A través de Gestión Mix, entérate de los horarios según la región donde te encuentres, canales para ver por TV y Online GRATIS desde cualquier parte del mundo.

La Vinotinto, luego enfrentará a Guatemala y el director ténico Fernando Batista, busca mantener el buen rendimiento con la convocatoria de 33 jugadores con figuras como Matías Lacava y Telasco Segovia, además de Salomón Rondón, Tomás Rincón, José Martínez, Wilker Ángel, Jhon Murillo y Savarino. Por otro lado, Italia, dirigida por Luciano Spalletti, buscan vencer en esta fecha FIFA, antes de enfocarse en la Eurocopa. La última vez que Venezuela enfrentó a un equipo europeo fue en septiembre de 2022, cuando perdió 1-0 contra Islandia.

¿Qué canal transmite Italia vs Venezuela EN VIVO?

PAÍS CANAL TV / STREAMING Internacional Bet365 Brasil SporTV Estados Unidos Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes Italia RaiPlay, RAI 1 Venezuela Televen

¿Cómo ver desde Italia, Venezuela vs. Italia en vivo?

Si no quieres perderte el encuentro entre Italia vs Venezuela, podrás verlo desde Italia a través de la señal de RaiPlay y RAI 1. Si no te encuentras en ninguno de esos países pero estás en Latinoamérica, podrás ver este choque a través de DSports (DIRECTV).

¿Cómo ver DIRECTV Sports EN VIVO, Italia vs Venezuela?

Solicita el servicio en www.directvsports.com en los países de Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del encuentro entre Italia vs Venezuela

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canales 614 SD - 1614 HD de DSports 4k

Italia vs Venezuela, por DirecTV Go online y en vivo

Descarga y suscríbete en la app de DirecTV Go (DGO) para ver la transmisión de DIRECTV Sports EN VIVO vía LIVE STREAMING por Internet.

Hora para ver Venezuela vs. Italia en vivo por amistoso FIFA 2024

Venezuela vs. Italia está programado para este jueves 21 de marzo de 2024. Si no quieres perderte del amistoso, estos son los horarios que vayan acorde a tu país:

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Chicago, Texas: 5.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Miami, Nueva York: 6.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.

México (centro), Honduras, Guatemala, Nicaragua: 4.00 p. m.

Los Ángeles, Las Vegas, Seattle: 3.00 p. m.

España, Italia: 11.00 p. m.