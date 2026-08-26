Club América vs. Columbus Crew se jugará este miércoles 26 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 , con un cupo a semifinales en disputa. El duelo, de eliminación directa y a partido único, se realizará en el Dignity Health Sports Park, escenario neutral para uno de los cruces más atractivos entre Liga MX y MLS. Los aficionados en México podrán seguir el partido EN VIVO a través de Imagen TV, que transmitirá el encuentro por señal abierta en todo el país.

Conoce qué canales de TV transmiten el partido entre Club América vs. Columbus Crew EN VIVO y EN DIRECTO por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO el partido América vs. Columbus Crew por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Club América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO por América vs. Columbus Crew por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

Canales 118 y 703 de Izzi

¿A qué hora ver Club América vs. Columbus Crew por cuartos de final de la Leagues Cup?

América y Columbus Crew se enfrentan por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 el miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El inicio está programado para las 10:45 p. m. ET , equivalente a las 7:45 p. m. en la costa oeste de Estados Unidos.

País / zona horaria Día Hora Estados Unidos / Canadá — Este (ET) Miércoles 26 de agosto 10:45 p. m. Estados Unidos / Canadá — Centro (CT) Miércoles 26 de agosto 9:45 p. m. México — Centro Miércoles 26 de agosto 8:45 p. m. Centroamérica Miércoles 26 de agosto 8:45 p. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá Miércoles 26 de agosto 9:45 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana Miércoles 26 de agosto 10:45 p. m. Estados Unidos / Canadá — Montaña (MT) Miércoles 26 de agosto 8:45 p. m. Estados Unidos / Canadá — Pacífico (PT) Miércoles 26 de agosto 7:45 p. m. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Miércoles 26 de agosto 11:45 p. m. Brasil — Brasilia Miércoles 26 de agosto 11:45 p. m. Reino Unido Jueves 27 de agosto 3:45 a. m. España peninsular, Francia, Italia, Alemania Jueves 27 de agosto 4:45 a. m.