Conoce cómo y dónde ver Imagen Televisión desde México para ver el partido Club América vs. Columbus Crew por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce cómo y dónde ver Imagen Televisión desde México para ver el partido Club América vs. Columbus Crew por cuartos de final de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Club América vs. Columbus Crew se jugará este miércoles 26 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, con un cupo a semifinales en disputa. El duelo, de eliminación directa y a partido único, se realizará en el Dignity Health Sports Park, escenario neutral para uno de los cruces más atractivos entre Liga MX y MLS. Los aficionados en México podrán seguir el partido EN VIVO a través de Imagen TV, que transmitirá el encuentro por señal abierta en todo el país.

Conoce qué canales de TV transmiten el partido entre Club América vs. Columbus Crew EN VIVO y EN DIRECTO por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce qué canales de TV transmiten el partido entre Club América vs. Columbus Crew EN VIVO y EN DIRECTO por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO el partido América vs. Columbus Crew por Internet?

Descarga las apps de Imagen TV para seguir el duelo entre Club América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup desde tu teléfono celular, Tablet, PC o Smart TV.

¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO por América vs. Columbus Crew por señal abierta y cable?

o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

  • Canales 103 y 603 HD de Dish
  • Canales 103 y 1103 de Sky
  • Canales 103 y 1103 de Megacable
  • Canales 118 y 703 de Izzi

¿A qué hora ver Club América vs. Columbus Crew por cuartos de final de la Leagues Cup?

América y Columbus Crew se enfrentan por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 el miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El inicio está programado para las 10:45 p. m. ET, equivalente a las 7:45 p. m. en la costa oeste de Estados Unidos.

País / zona horariaDíaHora
Estados Unidos / Canadá — Este (ET)Miércoles 26 de agosto10:45 p. m.
Estados Unidos / Canadá — Centro (CT)Miércoles 26 de agosto9:45 p. m.
México — CentroMiércoles 26 de agosto8:45 p. m.
CentroaméricaMiércoles 26 de agosto8:45 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador, PanamáMiércoles 26 de agosto9:45 p. m.
Venezuela, Bolivia, República DominicanaMiércoles 26 de agosto10:45 p. m.
Estados Unidos / Canadá — Montaña (MT)Miércoles 26 de agosto8:45 p. m.
Estados Unidos / Canadá — Pacífico (PT)Miércoles 26 de agosto7:45 p. m.
Argentina, Uruguay, Chile, ParaguayMiércoles 26 de agosto11:45 p. m.
Brasil — BrasiliaMiércoles 26 de agosto11:45 p. m.
Reino UnidoJueves 27 de agosto3:45 a. m.
España peninsular, Francia, Italia, AlemaniaJueves 27 de agosto4:45 a. m.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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