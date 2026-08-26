Club América y Columbus Crew se enfrentan este miércoles 26 de agosto por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 en el Dignity Health Sports Park . El encuentro pondrá frente a frente a dos protagonistas de la Liga MX y la MLS. Revisa a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por TV y streaming, y cuáles son las señales disponibles en México, Estados Unidos y otros países.

¿Dónde ver Toluca vs. Austin FC EN VIVO por TV y Streaming Online?

América vs. Columbus Crew se juega el miércoles 26 de agosto de 2026 por los cuartos de final de la Leagues Cup . Apple TV lo transmite globalmente, mientras que el encuentro también tendrá señales lineales en Estados Unidos, Canadá y México.

País o región TV Streaming online Disponibilidad Mundial / más de 100 países y regiones — Apple TV Transmisión principal global, sin bloqueos locales según la organización. Estados Unidos FS1, UniMás, TUDN Apple TV; plataformas de TV en vivo que incluyan FS1 o UniMás/TUDN, como Fubo FS1 y UniMás/TUDN emitirán el partido; la señal de Apple TV también estará disponible. México Televisa, Imagen TV Apple TV; plataformas online de Televisa/Imagen según el paquete contratado La programación oficial lista a Televisa e Imagen TV como socios lineales para este cruce. Canadá TSN 5 Apple TV TSN 5 tendrá la emisión televisiva canadiense. Perú, Colombia, Argentina, Centroamérica y resto de Latinoamérica — Apple TV Apple TV es la opción oficial internacional para seguir el encuentro.

Para quienes estén en Estados Unidos y prefieran televisión tradicional, el partido podrá verse por FS1 y por las señales de TelevisaUnivision: UniMás y TUDN. En México, la cobertura lineal estará a cargo de Televisa e Imagen TV; en Canadá, será emitido por TSN 5.

La disponibilidad exacta de canales dentro de apps de TV de pago puede variar según el operador y el territorio. Si el usuario está fuera de EE. UU., México o Canadá —como en Perú y otros países de Sudamérica—, Apple TV es la vía oficial más segura para ver América vs. Columbus Crew en vivo.

¿A qué hora ver Toluca vs. Austin FC por cuartos de final de la Leagues Cup?

América y Columbus Crew se enfrentan por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 el miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El inicio está programado para las 10:45 p. m. ET , equivalente a las 7:45 p. m. en la costa oeste de Estados Unidos.

País / zona horaria Día Hora Estados Unidos / Canadá — Este (ET) Miércoles 26 de agosto 10:45 p. m. Estados Unidos / Canadá — Centro (CT) Miércoles 26 de agosto 9:45 p. m. México — Centro Miércoles 26 de agosto 8:45 p. m. Centroamérica Miércoles 26 de agosto 8:45 p. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá Miércoles 26 de agosto 9:45 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana Miércoles 26 de agosto 10:45 p. m. Estados Unidos / Canadá — Montaña (MT) Miércoles 26 de agosto 8:45 p. m. Estados Unidos / Canadá — Pacífico (PT) Miércoles 26 de agosto 7:45 p. m. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay Miércoles 26 de agosto 11:45 p. m. Brasil — Brasilia Miércoles 26 de agosto 11:45 p. m. Reino Unido Jueves 27 de agosto 3:45 a. m. España peninsular, Francia, Italia, Alemania Jueves 27 de agosto 4:45 a. m.