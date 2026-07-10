Este viernes 10 de julio continúa la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el segundo encuentro de cuartos de final. Luego de ver la agónica clasificación de Argentina tras vencer 3-2 a Egipto y la eliminación de Colombia a manos de Suiza por la vía de penales, la FIFA programó el encuentro España vs. Bélgica para las 3:00 p.m. ET (Este de EE. UU.) / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) y 9:00 p.m. (horario peninsular de España) . El choque tendrá lugar en el Estadio de Los Ángeles y definirá al segundo semifinalista del torneo después que Francia sellara su boleto tras vencer 2-0 a Marruecos.

España llega como uno de los favoritos al título, destacando por ser el único equipo que no ha recibido goles en lo que va del torneo. Bélgica, por su parte, ha tenido un camino más irregular pero en claro crecimiento como lo demostró tras aplastar 4-1 a Estados Unidos. El duelo enfrenta el paso firme de La Roja con la mejor versión colectiva de los Diablos Rojos.

La Copa Mundial FIFA 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Calendario completo de cuartos y fases finales del Mundial 2026

La FIFA publicó el calendario restante de partidos de la presente edición de la Copa del Mundo: cuatro duelos de cuartos, dos cotejos de semifinales, el enfrentamiento por el tercer puesto y la gran final. Aquí tienes las fechas en horario del Este de EE. UU. (ET) para planificar cobertura y contenidos locales:

Partido Fecha Hora EE.UU., México y España Sede Partido 97 — Francia 2-0 Marruecos Jueves 9 de julio 16:00 ET (14:00 en Ciudad de México; 22:00 en Madrid) Estadio Boston (Cuartos) Partido 98 — España vs. Bélgica Viernes 10 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Los Ángeles (Cuartos) Partido 99 — Noruega vs. Inglaterra Sábado 11 de julio 17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid) Estadio Miami (Cuartos) Partido 100 — Argentina vs. Suiza Sábado 11 de julio 21:00 ET (19:00 en Ciudad de México; 03:00 del día siguiente en Madrid) Estadio Kansas City (Cuartos) Partido 101 — Ganador P97 vs. Ganador P98 Martes 14 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Dallas (Semifinal) Partido 102 — Ganador P99 vs. Ganador P100 Miércoles 15 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Atlanta (Semifinal) Partido 103 — Perdedor P101 vs. Perdedor P102 Sábado 18 de julio 17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid) Estadio Miami (Tercer puesto) Partido 104 — Ganador P101 vs. Ganador P102 Domingo 19 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Nueva York/NJ (Final)

Según el calendario oficial, no habrá partidos los días domingo 12 ni lunes 13 de julio; tampoco habrá encuentros el jueves 16 ni el viernes 17 antes del tercer puesto y la final.

¡Se viene la fase más emocionante! Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos EN VIVO | Foto: FIFA

Cómo llegan los equipos a los cuartos de final del Mundial 2026

Francia: avanzó como líder de su grupo con rendimiento ofensivo consistente (debutó con un contundente 3-1 ante Senegal. Tras un parón por tormenta, despachó 3-0 a Irak. Cerró la primera ronda goleando 4-1 a Noruega gracias a un triplete de Ousmane Dembélé); venció a Suecia 3-0 en octavos con doblete de su figura y superó a Paraguay en un encuentro cerrado. En cuartos, derrotó 2-0 a Marruecos y selló su boleto a semifinales. El conjunto de Didier Deschamps mantiene la plantilla y el estilo de control del juego que lo colocan entre los favoritos.

Marruecos: empezó con un empate ante Brasil, pero ganó los siguientes partidos (1-0 a Escocia y 4-2 a Haití) y potenció su defensa. Eliminó a Países Bajos en tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos. Los Leones del Atlas siguen rompiendo barreras históricas al convertirse en el primer país africano en clasificar a cuartos de final en dos Mundiales consecutivos. Lamentablemente, no pudo reeditar la hazaña de Qatar 2022 y fue eliminado por Francia tras perder 2-0.

España: inició con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero enderezó el rumbo venciendo a Arabia Saudita y cerrando con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Clasificó tras vencer 1-0 a Portugal en un reñido derbi ibérico y golear 3-0 a Austria en dieciseisavos. Su rendimiento genera dudas en ataque, pero mantiene una marca histórica: no ha recibido un solo gol en los 5 partidos que van del torneo, emulando la hazaña de Italia en 1990.

Bélgica: aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en los octavos de final tras dejar en el camino a Senegal en el tiempo extra de dieciseisavos (3-2). Fue de menos a más tras una fase de grupos muy irregular (sufrió más de lo previsto con dos empates frente a Egipto e Irán, pero selló su clasificación goleando 5-1 a Nueva Zelanda para adueñarse de la cima de su sector). Ha explotado su potencial ofensivo (13 goles anotados) bajo los ajustes tácticos de Rudi García.

Noruega: debutó con paso firme goleando 4-1 a Irak. En la segunda jornada, selló su pase al vencer 3-2 a Senegal. Ya clasificado, el técnico decidió cuidar piezas y cayó 4-1 ante Francia. Hizo historia al eliminar a la potencia Brasil por 2-1 en la ronda de octavos tras ganarle a Costa de Marfil por el mismo resultado. Es la gran sorpresa del torneo y la única selección debutante en unos cuartos de final. Llega impulsada por un Erling Haaland intratable y la creatividad de Martin Ødegaard.

Inglaterra: Inició con un sólido triunfo 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana (0-0) y cerró su clasificación venciendo 2-0 a Panamá en Nueva Jersey. Eliminó a México (3-2) en un vibrante duelo en el Estadio Azteca tras batir 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses son el equipo con más experiencia en esta fase (10 participaciones históricas) y cuentan con grandes rendimientos individuales de Jude Bellingham y Harry Kane.

Argentina: clasificó como líder de grupo con puntaje perfecto (nueve puntos tras sus triunfos 3-0 ante Argelia, 2-0 con Austria y 3-1 contra Jordania). Logró una remontada épica en octavos contra Egipto (3-2), anotando tres goles en los últimos 11 minutos del partido. En dieciseisavos superó a Cabo Verde por el mismo marcador. La vigente campeona del mundo avanza con mucho sufrimiento defensivo, pero apoyada en su mística y en un ataque liderado por Lionel Messi que ya suma 21 goles en las Copas del Mundo.

Suiza: superó la fase de grupos como líder con un empate (1-1 contra Qatar) y dos triunfos (4-2 ante Bosnia y Herzegovina y 2-1 contra Canadá). Clasificó de forma dramática tras empatar 0-0 en los 120 minutos contra Colombia y vencer 4-3 en la tanda de penales. En dieciseisavos derrotó 2-0 a Argelia. El orden defensivo impuesto por Murat Yakin y las atajadas de su arquero y héroe Gregor Kobel metieron a Suiza entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras 72 años de espera.